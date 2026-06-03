Aranda cobra protagonismo en Trucks

Después de las primeras cuatro fechas de la temporada 2026 de Trucks México Series, Valeria Aranda se mantiene entre las principales protagonistas del campeonato al ubicarse en la cuarta posición del estado general con 160 puntos, dentro del Top 5 y con posibilidades abiertas de volver a pelear por los primeros sitios.

Al volante de la camioneta 27, respaldada por Bizzarro, Telecomdistrict y VGsystems, la integrante del Aranda Racing Team tuvo un sólido inicio de campaña al subir al podio en las tres primeras competencias del calendario. Estos resultados le permitieron colocarse entre las contendientes directas al liderato y confirmar su regularidad en una categoría que se mantiene altamente competitiva.

No obstante, en la más reciente fecha, celebrada en el autódromo Miguel E. Abed de Puebla, problemas mecánicos limitaron su desempeño y la relegaron hasta la posición 18, impidiéndole sumar una mayor cantidad de unidades. A pesar de este tropiezo, la diferencia respecto al primer lugar aún es manejable, pues la líder del campeonato suma 183 puntos.

Panorama

El balance para la piloto hidalguense continúa siendo positivo, luego de demostrar velocidad, consistencia y capacidad para competir en la parte alta de la parrilla. Su desempeño en el arranque de temporada la mantiene en zona de protagonismo y con margen para recuperar terreno.

La próxima cita será el 7 de junio en el Óvalo Aguascalientes México, donde Aranda buscará regresar a los primeros puestos, sumar puntos importantes y sostener sus aspiraciones de avanzar al Chase, fase decisiva que definirá el campeonato 2026.