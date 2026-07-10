Aranda rescata velocidad tras dura carrera

Valeria Aranda vivió una jornada de contrastes durante la sexta fecha de la temporada 2026 de Trucks México Series, celebrada en el autódromo de Querétaro.

La piloto del Aranda Racing Team comenzó de forma positiva al conquistar la “pole position” durante la sesión de calificación. Al volante de la camioneta 27 de TelecomDistrict y VGsystems, tomó el control de la competencia desde la bandera verde y se mantuvo al frente del pelotón hasta la vuelta 15, respaldada por un ritmo competitivo.

Durante la ventana estratégica para realizar el cambio obligatorio de neumáticos, ingresó a pits junto con otros participantes, después del servicio regresó a la pista en la décima posición, pero rápidamente inició una remontada que le permitió recuperar terreno y colocarse nuevamente dentro del top 5 antes del stage programado en la vuelta 30.

El panorama cambió durante la siguiente visita a los “boxes”, cuando un retraso en el servicio provocó que perdiera una vuelta respecto al líder, situación que la obligó a reiniciar desde el fondo del pelotón.

Pese a la desventaja, la hidalguense mantuvo un ritmo constante durante el último tramo y volvió a avanzar lugares. Su recuperación la llevó hasta la undécima posición al momento de recibir la bandera a cuadros.

Más allá de la clasificación definitiva, el equipo destacó aspectos positivos de su paso por Querétaro, principalmente la pole position y la capacidad de la camioneta para mantenerse entre las protagonistas de la prueba. Con la primera parte del calendario concluida, Aranda y su equipo aprovecharán el receso para revisar lo ocurrido y trabajar en los detalles que marcaron la diferencia durante la competencia.