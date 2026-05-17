Arrancan las emociones del VI Nacional

Con un espectacular ambiente deportivo y la presencia de cientos de atletas provenientes de todo el país, dieron inicio oficialmente las actividades del VI Nacional de la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu (FMWKF) Chiapas 2026, evento que tiene como sede el Polyforum Mesoamericano de Tuxtla Gutiérrez y que reúne a los mejores exponentes de las Artes Marciales Chinas de México.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, quien acompañó a autoridades deportivas y organizadores durante el arranque de este importante campeonato nacional, consolidando a Chiapas como uno de los principales escenarios para el desarrollo del Wushu y Kung Fu en territorio mexicano.

El certamen es organizado de manera coordinada entre la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu y el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, logrando reunir a cerca de mil 200 atletas provenientes de 22 estados de la República Mexicana, superando incluso las expectativas de ediciones anteriores efectuadas en la entidad.

Acciones

El primer día de competencias, el Polyforum se transformó en el epicentro nacional del arte marcial, albergando simultáneamente distintas áreas de competencia en las modalidades de Taolu y Sanda, que atrajeron la atención de aficionados, entrenadores y familiares que abarrotaron las gradas para apoyar a sus delegaciones.

En una de las áreas se desarrollaron las pruebas de Tai Ji Quan en modalidades de manos libres, espada, abanico y rutinas grupales, en las que participaron exponentes de categorías principiantes, intermedias, avanzadas y de alto rendimiento. Los competidores mostraron gran técnica, precisión y control en cada una de sus ejecuciones, para ser evaluados minuciosamente por el panel de jueces.

Asimismo, hubo presentaciones de las modalidades contemporáneas como Changquan, Nanquan y Tai Chi, tanto en la rama varonil como en la femenil, destacando las complejas rutinas acrobáticas, la velocidad de movimientos y la coordinación mostrada por los deportistas en el área de competencia.

Otra de las zonas más concurridas fue la correspondiente al Wushu Tradicional, en la cual los atletas de todas las edades hicieron evoluciones de manos libres y rutinas con armas tradicionales como espada recta, sable, bastón y lanza. Cada presentación generó ovaciones entre los asistentes gracias al alto nivel técnico mostrado por los exponentes.

Por su parte, en la modalidad de Sanda, la adrenalina se apoderó del escenario con intensos combates sobre la plataforma Lei Tai. Los participantes protagonizaron enfrentamientos llenos de estrategia, potencia y velocidad, buscando avanzar dentro del certamen nacional y poner en alto el nombre de sus respectivas asociaciones.

Las delegaciones provienen de estados como Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, entre otros.