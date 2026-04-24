Así marcha la clasificación general

Con solo una jornada por disputarse, el Futbol mexicano está a punto de despedirse de la etapa regular del Clausura 2026, un semestre lleno de emociones y escenarios cambiantes para los equipos.

La penúltima fecha dejó sorpresas importantes: Mazatlán FC venció a Toluca y Monterrey rompió su mala racha al imponerse a Puebla. Estos resultados modificaron el orden de la tabla general y aumentaron la tensión rumbo a la Liguilla.

En esta edición, únicamente ocho clubes tendrán acceso a la fase final, lo que convierte cada punto en un tesoro para quienes buscan mantenerse en la pelea por el título.

Por ahora el líder es Guadalajara con 35 unidades, seguido muy de cerca por Pumas con 33. Pachuca ocupa el tercer lugar, con 31, apenas por encima de Cruz ,,Azul que suma 30. Toluca completa el Top 5 con 27 puntos.

Rumbo a la Liguilla

Con 16 jornadas disputadas en el Clausura 2026 de la Liga MX, el panorama rumbo a la Liguilla comienza a definirse y las ocho escuadras que pelearán por el título se perfilan con mayor claridad.

En esta edición especial, la liga decidió eliminar la ronda del “play-in” para agilizar el torneo y concentrar esfuerzos en la organización de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Así, la fase final del certamen ya cuenta con varios invitados confirmados.

De momento hay cinco equipos clasificados: Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca. En ese listado con posibilidades de sumarse y únicamente tres lugares disponibles: América, Atlas, Tigres, Tijuana y León.