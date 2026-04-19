Atlas en busca de su clasificación ante Santos

La jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX tiene preparado el escenario perfecto para que los Zorros del Atlas se acerquen y consigan su clasificación a la Liguilla del Futbol mexicano. Será cuando Santos reciba a los rojinegros en la cancha del TSM Corona.

El conjunto dirigido por Diego Coca sabe que tiene la oportunidad de clasificarse para la “fiesta grande”, y que no pueden dejar pasar este chance, pues se miden con el peor equipo del certamen, por lo cual, para sus aspiraciones es el escenario perfecto.

¿Cómo llegan?

Atlas se encuentra en la octava posición de la tabla general. Si bien están clasificados por el momento, no debe dejar escapar puntos, ya que la pelea por los últimos lugares está muy cerrada y pareja. Las escuadras que tratan de colocarse en zona de Liguilla son León y Tijuana, mientras que Atlas, América y Tigres buscan una permanencia que de momento les da el derecho a jugar la fase final de la Liga MX.

El panorama para Santos es adverso en su totalidad, sin aspiraciones, sin Futbol, sin entrega. Se encuentra en la última posición del Clausura 2026, en la decimoctava, con tan solo 9 unidades. Únicamente tiene dos victorias en la temporada, tres empates y nueve derrotas, lo que le niega cualquier posibilidad y a final de temporada tendrán que pagar las consecuencias a través de la multa impuesta por la Liga MX, luego de quedar en los últimos lugares de la tabla de cocientes.