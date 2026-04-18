Avanza montaje del óvalo Nascar en Tulum

En Tulum, Quintana Roo, avanzan los trabajos en el óvalo que será sede de la tercera fecha de la Nascar México Series 2026, programada para los días 25 y 26 de abril, en un fin de semana que incluirá el Tulum Air Show.

De acuerdo con el responsable de obra, Mario Ruisánchez, ya fue colocada la última dovela del proyecto, lo que marca un avance importante en la estructura del circuito. Explicó que estas piezas son trasladadas desde un campamento cercano con apoyo de grúas y montacargas hasta su posición final en el perímetro del óvalo.

Cada dovela contará con sistemas de refuerzo mediante tubos, malla ciclónica y cables de acero, lo que permitirá dar seguridad y estabilidad a la pista. Actualmente, alrededor de 25 trabajadores locales participan en la construcción, cifra que aumentará a cerca de 45 en los próximos días para acelerar la conclusión de la obra.

El director de Nascar México Series, Jimmy Morales, destacó que la carrera Tulum 100 será un evento innovador que reunirá a pilotos nacionales y extranjeros, combinando velocidad y espectáculo en un trazado único en el Caribe mexicano.

En paralelo, el Tulum Air Show 2026 se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tulum, con exhibiciones aéreas gratuitas, acrobacias de la Fuerza Aérea Mexicana, paracaidismo y actividades familiares.