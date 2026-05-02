Aztecas y Tucanas lideran la clasificación

La actividad de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa desarrollándose con intensidad en su Campeonato de Liga 2026, en el que la categoría femenil primera fuerza A comienza a definir a sus protagonistas tras las primeras jornadas disputadas.

Resultados

Los equipos de Aztecas y Tucanas comparten la cima de la clasificación, ambos con paso perfecto luego de sumar dos victorias en igual número de encuentros, alcanzando seis unidades que las colocan como las escuadras más consistentes en el arranque del certamen.

En el tercer puesto aparece Salud Justa, conjunto que ha logrado una triunfo y una derrota, acumulando tres puntos y manteniéndose en la pelea por los primeros lugares. Más abajo, Talos y Cinalex registran números similares con una victoria y un descalabro, sumando dos unidades cada uno, lo que refleja la paridad existente en la zona media de la tabla.

Adlers Menor también destaca con un triunfo en su único compromiso de esta fecha, alcanzando dos puntos que lo mantienen con posibilidades de escalar posiciones conforme avance la competencia. En tanto, Real Chiapas ha conseguido un punto tras dividir resultados, mientras que Diosas y Mintonette aún tratan de encontrar regularidad luego de no haber logrado victorias en sus dos presentaciones.

Por su parte, Lechuzas aún no ha debutado en la temporada, por lo que se mantiene sin unidades en la clasificación general, a la espera de incorporarse a la dinámica competitiva del torneo.

La lucha por los primeros sitios promete intensificarse en las próximas jornadas, con equipos que buscarán consolidar su rendimiento y otros que intentarán reaccionar para no rezagarse en la tabla. La Liga OMA continúa siendo un referente del Voleibol en Chiapas, ofreciendo encuentros de buen nivel y fomentando el desarrollo deportivo en la rama femenil.