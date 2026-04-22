Bachajón celebra electrizante torneo regional

Poder, simetría y belleza se conjugaron en el Primer Campeonato Regional de Fisicoconstructivismo y Fitness Copa Bachajón. La competencia tuvo lugar en el Domo Central de la localidad, en el municipio de Chilón.

A la convocatoria oficial respondieron en total 22 competidores provenientes de San José El Limar, Tila, Yajalón y el municipio anfitrión, en una contienda llena de poder que destacó por su organización, au nivel competitivo y au proyección para los talentos de la zona.

Los mejores del campeonato

En la categoría Principiantes de Fisicoconstructivismo, el primer puesto fue para Jesús Adrián Pérez Sánchez, representante del gimnasio Muscle Power de Yajalón, seguido en segundo por Carlos Eduardo Guillén Gómez del MD de Bachajón, mientras que el tercero fue para Abidam Elioenai Cruz Alfaro, también del Muscle Power.

En la división Novatos, el dominio fue total del gimnasio Green Force de San José El Limar, con Luis Caleano Jiménez Vázquez en primer lugar, Nicolás Geovany Ramírez Álvaro en segundo y Esteban Manuel López López en tercero.

Dentro del sector Clasificados, el triunfo fue para Martín Ramiro Trujillo Pinto (Muscle Power), en tanto que Eliu Parcero Martínez y Jesús Eduardo Murillo Rodríguez —ambos de Green Force— ocuparon el segundo y el tercer sitio respectivamente.

En Men’s Physique, José Martín Siu Torres, del AL Fitness de Tila, se quedó con el primer puesto, seguido nuevamente por Eliu Parcero Martínez y Jesús Eduardo Murillo Rodríguez.

Finalmente, en la única categoría femenil de Fitness Bikini, Mónica Marlen Sánchez Gómez, del Muscle Power, se quedó con la primera posición, y Katty Jazmín López López, del Green Force de San José El Limar, obtuvo el segundo.

Los ganadores fueron premiados con medallas, trofeos escultura y dinero en efectivo, como reconocimiento a su esfuerzo.

Protocolo inaugural

La ceremonia inaugural estuvo encabezada por José Ricardo Gómez Núñez, en representación del alcalde, acompañado por autoridades locales como Eugenia Pérez Moreno, Paulo César Moreno Díaz y Pedro Jiménez Hernández.

El jurado calificador estuvo integrado por especialistas de alto nivel: Agustín Urbina Domínguez, Jorge Jiménez Argüello y Jorge Alejandro Jiménez Romero, quienes evaluaron las poses y el desarrollo muscular de los atletas en cada categoría.

Es oportuno mencionar que esta fiesta deportiva se llevó a cabo bajo la organización de Miguel Pérez Gutiérrez, propietario del Gimnasio MD, en coordinación con el Ayuntamiento de Chilón, encabezado por Mario Hernández Aguilar y con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas que preside Jorge Jiménez Argüello.RESULTADOS

Principiantes

1° Jesús Adrián Pérez Sánchez

2º Carlos Eduardo Guillén Gómez

3° Abidam Elioenai Cruz Alfaro

Novatos

1° Luis Caleano Jiménez Vázquez

2º Nicolás Geovany Ramírez Álvaro

3° Esteban Manuel López López

Clasificados

1° Martín Ramiro Trujillo Pinto

2º Eliu Parcero Martínez

3° Jesús Eduardo Murillo Rodríguez

Men’s Physique

1° José Martín Siu Torres

2º Eliu Parcero Martínez

3° Jesús Eduardo Murillo Rodríguez

Fitness Bikini Libre

1° Mónica Marlen Sánchez Gómez

2º Katty Jazmín López López