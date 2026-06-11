Bochil, listo para las finales

La Unidad Deportiva de Bochil será escenario de una auténtica fiesta el próximo domingo cuando se disputen los encuentros definitivos del Campeonato Estatal de la Liga Municipal de Bochil, torneo que ha reunido a destacados equipos de la región y que está listo para conocer a sus ganadores.

Después de una fase semifinal llena de emociones, quedaron definidos los cruces que marcarán el cierre de una de las competencias más importantes del Futbol amateur en la zona norte de Chiapas. Las escuadras participantes buscarán cerrar con broche de oro una campaña en la que demostraron calidad, entrega y compromiso en el terreno de juego.

Acciones

La actividad arrancará a las 12:00 horas con el choque por el tercer lugar, entre Hojalatería JECH y Consultorio Fe y Esperanza. Ambos conjuntos intentarán quedarse con el último escalón del podio luego de caer en la ronda semifinal, por lo que se espera un partido reñido de principio a fin.

A las 14:00 horas se jugará la gran final entre Diclivet y Jaguares Udech, equipos que llegan como los mejores del certamen tras superar con autoridad sus respectivos compromisos eliminatorios.

Diclivet obtuvo su pase al duelo por el campeonato después de derrotar por marcador de 4-2 a Hojalatería JECH en una semifinal en la que mostró contundencia ofensiva y capacidad para resolver en los momentos clave del encuentro. Por su parte, Jaguares Udech consiguió su boleto tras imponerse por 3-0 ante Fe y Esperanza, resultado que confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa el conjunto felino.

Además de la expectativa que genera la definición del título, la jornada volverá a estar acompañada por una causa social impulsada por la Clínica Veterinaria Diclivet. Durante las semifinales, como parte de la iniciativa denominada “Goles con causa”, se logró la donación de ocho esterilizaciones para perros en situación de calle, acción que busca contribuir al bienestar animal en la región.

Los organizadores confirmaron que esta campaña continuará vigente durante los partidos finales, por lo que cada anotación registrada en la jornada representará un beneficio adicional para el programa de esterilización, sumando el deporte a una labor de impacto comunitario.

Con el ambiente de una gran final estatal, la afición de Bochil y municipios cercanos se alista para llenar las gradas de la Unidad Deportiva y acompañar a los protagonistas en una tarde en la que estarán en juego el orgullo, la gloria y el campeonato.