Bochil se alista para fase final

La pasión por el Futbol volverá a encenderse el próximo domingo 31 de mayo en la Unidad Deportiva de Bochil, escenario que albergará los esperados encuentros de cuartos de final del Torneo Estatal de Futbol Categoría Libre, que ha reunido a destacados equipos y poco a poco entra en su etapa más intensa rumbo a la definición del campeonato.

En una jornada cargada de emoción y duelos de alto nivel, los mejores conjuntos buscarán avanzar a las semifinales. Esta fecha que promete grandes emociones para la afición de la región y para todos los amantes del balompié estatal.

Arranque

Las acciones arrancarán desde las 10 de la mañana con el enfrentamiento entre Hojalatería Jech y Palmas FC, dos escuadras que han demostrado contundencia ofensiva y solidez defensiva a lo largo de la competencia. Se espera un partido cerrado y de mucha intensidad en cada sector de la cancha.

Posteriormente, al mediodía, Halcones medirá fuerzas con Diclivet en un compromiso que luce atractivo por el estilo dinámico y vertical que ambos conjuntos suelen mostrar. La velocidad por las bandas y el orden táctico podrían convertirse en factores determinantes para inclinar la balanza.

La actividad continuará a las 14:00 horas con el choque entre Consultorio Fe y Esperanza y Huracán, que genera expectativa por el nivel que ambos conjuntos han mostrado durante el torneo. Los dos equipos llegan con planteles equilibrados y con la firme intención de mantenerse en la pelea por el título estatal.

Cierre

La jornada concluirá con uno de los duelos más llamativos de los cuartos de final cuando Jaguares Udech se enfrente a Balconería Braulio a las 16:00 horas. Este compromiso podría convertirse en uno de los más intensos del día debido a la calidad futbolística y al poder ofensivo que han exhibido ambos conjuntos en sus recientes presentaciones.

La Unidad Deportiva de Bochil está lista para recibir a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados en una auténtica fiesta deportiva que busca seguir fortaleciendo el Futbol amateur en la región. La organización del torneo ha destacado por el ambiente familiar, la competitividad y la participación de escuadras que representan a diferentes municipios del estado.

Además, el impulso al deporte en el municipio de Chilón ha permitido que Bochil continúe consolidándose como una sede importante para eventos deportivos de gran convocatoria, brindando espacios adecuados para el desarrollo de actividades recreativas y competitivas que fomentan la convivencia social.

Con la expectativa al máximo y los equipos afinando detalles para esta ronda decisiva, todo está listo para vivir una intensa jornada dominical en la que solamente cuatro clubes lograrán mantenerse con vida en la búsqueda del campeonato estatal de la categoría libre.