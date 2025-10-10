Brillan en Mr. México y Srita. Perfección

Con una cosecha de dos títulos nacionales, un segundo y cuatro terceros lugares regresó a casa la delegación chiapaneca que compitió en el 73º Clásico Mr. México y Srita. Perfección, celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, se obtuvo un total de diez medallas y siete trofeos escultura, destacando la constante presencia de los atletas del estado en la premiación.

Aclaró que los 23 competidores, en ambas ramas, así como los dos jueces que acudieron, no contaron con apoyo oficial para asistir al certamen organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C., el cual logró a reunir a cerca de 2 mil competidores de toda la República Mexicana.

Los más destacados

Ángel David Estrada de la Cruz, del gimnasio Vego Pro de Tuxtla, se consagró campeón en Men’s Physique Novatos (hasta 1.72 metros).

Rocío Guadalupe Vázquez Hernández, del gimnasio Morphosis de esta ciudad, se coronó en Fitness Bikini Principiantes (hasta 1.60 metros); además, en Fitness Bikini Juvenil (hasta 23 años, de más de 1.58 metros) se ubicó en cuarto lugar.

Alexis de Jesús Salazar Trujillo, de Mundo Activo de Las Margaritas, fue segundo en Men’s Physique Clasificados (hasta 1.76 metros); Marisol Castañón Gómez, del Energym de Tuxtla Gutiérrez, consiguió el tercero tanto en Fitness Figura Master Unica (+40 años) como en Fitness Figura Clasificadas (hasta 1.58 metros).

Por su parte, Juan Antonio Albores González, del SB Fitness de Tapachula, fue tercero en Culturismo Clásico Principiantes (hasta 1.68 metros) y sexto en Men’s Physique Principiantes.

Diana Laura Rudamás Nieves, del gimnasio The One de Escuintla, obtuvo un tercero en Fitness Figura Novatas (de mas de 1.60 metros), en tanto que Emily Paola López Gómez, del Urban Circuit de esta capital, se quedó con el cuarto en Fitness Bikini Wellness Juvenil de hasta 23 años (más de 1.60 metros).

Más participación

Otros atletas que asistieron pero que no lograron pasar a las finales fueron Christian Adrián Jiménez Pérez (Gravity Fit), Saúl Alejandro Reyes Cortez (JSA Fitness), Rodrigo Efraín Castilla Pérez (Élite), Yesenia del Carmen Díaz Cruz (Kamamoto), Rudy de Jesús Espinoza Hernández (JSA Fitness), Everardo Gumeta Domínguez (Itro), Iván Eduardo Martínez Gómez (Máster), Jessica Itzel Morales Cruz (Lobo), Javier de Jesús Moreno Ruiz (Oxígeno), Jonatan Palacios Camacho (Efecto), Juana Elena Vázquez Pérez (Itro), Esmeralda Velázquez Herrera (Alegría) y Renee Antonio Velázquez Estrada (Alegría).

Asimismo, se contó con la participación de Jorge Alejandro Jiménez Romero como juez nacional número 2, mientras que Jorge Jiménez Argüello fungió como coordinador de jueces.