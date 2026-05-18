Caen récords en el Torneo de Campeones

Nuevas marcas para la historia quedaron grabadas en el Torneo de Campeones del 51 aniversario de El Delfín de Chiapas, celebrado durante cuatro jornadas en la alberca del centro de entrenamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Los nadadores de casa acapararon la mayoría de las marcas, siendo Ariadna Sarmiento Monzón la gran protagonista al dominar la categoría 17-19 años con cuatro nuevas marcas: en los 100 metros Pecho registró 1:15.27 minutos para superar el récord de 1:19.37 vigente desde 2019. Además, implantó nueva marca en los 100 metros Crol con 59.60 segundos, dejando atrás el 1:02.26 de Valeria Lara Morales. La nadadora también rompió récord en 50 Crol con 27.29 segundos y en 200 Combinado Individual con tiempo de 2:27.28 minutos, superando en ambas pruebas registros establecidos en 2024 por Daniela Espinosa Ortega.

Mendoza suma cuatro marcas

En la categoría 30-39 años, Viridiana Mendoza Espinosa destacó con cuatro récords para el club anfitrión. Logró 17.64 segundos en 25 Pecho, mejoró la marca de 25 Crol con 13.60 segundos, impuso nuevo récord en 25 Mariposa con 14.88 y en 25 Dorso con 16.74 segundos.

Asimismo, Carolina Escobar Gómez implantó récord en la categoría 20-29 años dentro de la prueba de 50 Crol con 13.69 segundos, superando el registro vigente desde 2024.

En pruebas de relevos también hubo historia. El equipo femenil de El Delfín, integrado por Valentina Escobar Cuesta, Dara Ramos Anzueto, Quiana Tovilla Santiago y Ariadna Sarmiento Monzón estableció nuevo récord en el relevo 200 Crol categoría 15-19 años con tiempo de 1:54.09 minutos.

Por parte de Aquatica Guerreros, Valeska Alejandra Chávez destacó en la categoría 9-10 años al imponer nuevas marcas en 50 Dorso con 36.20 segundos y en 100 Combinado Individual con 1:22.06 minutos.

Tritones destacados

Una de las actuaciones más sobresalientes fue la de Maximiliano Domínguez García, quien en la categoría 13-14 años estableció un nuevo récord en los 100 metros Dorso con tiempo de 1:01.74 minutos, superando la marca de 1:02.79 impuesta en 2018 por Diego Montoya Arias.

Otro atleta que tuvo una actuación memorable fue Héctor Rad Solís, en la categoría 20-29 años, al establecer nuevas marcas en 25 Pecho (13.87 segundos), 25 Mariposa (11.45) y 25 Crol (10.56), mejorando registros anteriores de distintas ediciones del certamen.

El certamen reunió a 285 nadadores provenientes de Tabasco, Veracruz y diferentes municipios de Chiapas. La competencia contó con el aval de la Asociación Deportiva de Natación y de Natación en Aguas Abiertas de México A.C., además de ser sancionada por jueces reconocidos por World Aquatics.