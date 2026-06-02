Caen récords en Torneo Ernesto Gómez Pananá

Con ocho nuevas marcas, el 27º Torneo de Natación Estilo de Pecho Ernesto Gómez Pananá se tornó en una jornada memorable para El Delfín de Chiapas, que reunió a 68 atletas en la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento de esta capital.

Durante dos horas, sirenas y tritones compitieron en categorías desde 6 años y menores hasta 60 años y mayores, mostrando velocidad, coordinación y determinación en cada brazada.

Entran a la historia

Los protagonistas de los nuevos récords fueron Xiomara Escobar Cuesta, Valentina Escobar Cuesta, Ariadna Sarmiento Monzón, Itzel Abigail Avendaño, Felipe Ruiz Valencia y René Esquinca Santiago, quienes destacaron en las pruebas de 25 y 50 metros pecho, en diferentes categorías.

En 25 metros pecho, Xiomara Escobar Cuesta impuso marca en 9-10 años con 20.72 segundos; Valentina Escobar Cuesta, en 15-16 años con 17.46 segundos; Ariadna Sarmiento Monzón rompió su propio registro en 17-19 años con 15.67 segundos; Itzel Abigail Avendaño estableció récord en 20-29 años con 21.49 segundos, y Felipe Ruiz Valencia superó su marca anterior en 30-39 años con 19.71 segundos.

La cosecha continuó en los 50 metros pecho: Ariadna Sarmiento Monzón volvió a brillar con 34.30 segundos en 17-19 años; René Esquinca Santiago fijó un nuevo estándar en 9-10 años con 48.73 segundos, y Felipe Ruiz Valencia cerró su gran actuación con otro récord en 30-39 años, al cronometrar 43.84 segundos.

Antes de las competencias, que fueron exclusivas para alumnos de las diferentes sucursales del club, se recordó la trayectoria de Ernesto Gómez Pananá, primer campeón nacional en la historia de la Natación chiapaneca. La jornada se cerró con una exhibición de relevos mixtos y la premiación general.