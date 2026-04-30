Calaveras se corona en el Torneo de Feria

Con emociones al límite y un gran ambiente en las gradas se disputaron los partidos por el tercer lugar y la gran final del Torneo de Feria Bochil 2026, certamen de carácter estatal en la categoría veteranos que tuvo como escenario el campo de La Pochota.

La jornada definitiva inició con el choque por el tercer puesto, en el que Mueblería San José firmó una actuación contundente al imponerse por 3-1. El protagonista del encuentro fue Luis Hernández, quien se despachó con un “hat-trick” para encaminar a su equipo al podio, mostrando efectividad frente al arco rival.

El tanto del descuento fue obra de Francisco Mata, quien logró marcar para mantener momentáneamente en la pelea a su escuadra.

Gran final

Posteriormente, la atención se centró en la gran final. Calaveras (Préstamos Guillén) y Tío Rocky protagonizaron un duelo cerrado y lleno de intensidad. El marcador terminó empatado 2-2 en tiempo regular, reflejando la paridad entre ambos conjuntos.

Por parte de Calaveras, José Martínez fue la figura ofensiva al anotar los dos tantos de su equipo, respondiendo en momentos clave. Del otro lado, Carlos López hizo lo propio para Tío Rocky, firmando también un doblete que mantuvo con vida a su escuadra durante todo el encuentro.

Penales

Ante la igualdad, el campeonato tuvo que definirse desde el punto penal, en el que la tensión se apoderó de la cancha. Fue Calaveras el que mostró mayor precisión en la tanda, logrando imponerse por 5-4 para quedarse con el título y desatar la celebración de sus jugadores y seguidores.

El Torneo de Feria Bochil 2026 dejó claro el nivel competitivo de la categoría veteranos, con equipos que ofrecieron partidos intensos, de buen ritmo y con calidad en cada línea. La respuesta de la afición también fue destacada, respaldando cada encuentro y generando un ambiente festivo acorde con la importancia del evento.

Con este resultado, Calaveras se consagra como campeón de la edición 2026, cerrando una participación sólida que culminó con el trofeo en sus manos, mientras que Tío Rocky se quedó con el subcampeonato luego de una final que se definió por detalles.