Camilo Pintado finaliza en el 4º lugar

La primaria Camilo Pintado Rincón —de Tuxtla Gutiérrez— cerró una participación histórica por Chiapas en el torneo escolar Futbolito Bimbo 61 Aniversario, luego de ubicarse en el cuarto lugar nacional, de entre 3 mil 600 equipos inscritos de todo México.

Eliminatoria nacional

El representativo femenil primero fue campeón de Chiapas y luego ganó el título regional (zona 6), para obtener el derecho a disputar esta semana la eliminatoria nacional en la cancha del Hotel Rancho San Diego, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde además destacó por ser la única escuela pública que logró llegar a esta instancia.

En la fase de grupos, la Camilo Pintado Rincón terminó en el segundo lugar del sector A de manera invicta, con cinco puntos, luego de vencer por 3-0 a Yucatán, además de empatar 2-2 contra Colima y 0-0 frente a Querétaro.

El único tropiezo llegó en el duelo por el tercer puesto, en el cual el conjunto chiapaneco cayó por 0-6 ante Veracruz. Pese al resultado, el cuadro dirigido por los profesores Ignacio Pérez Hernández y Luis Bernardo Vicente Jiménez dejó en alto el nombre de su escuela y del Futbol escolar de Chiapas al instalarse en el Top 4 nacional.

“Es algo especial, algo bonito, algo extraordinario el hecho de que como escuela primaria y pública lleguemos a esta etapa nacional y que nos llevemos un cuarto lugar bastante satisfactorio, y muy satisfecho con el trabajo de las niñas también”, aseguró el profesor Vicente.

Por su parte, el entrenador Ignacio Pérez expresó que: “Fue una muy bonita experiencia conocer el Futbol nacional, ver en qué nivel estamos”.

De igual forma, Erika López Guzmán, coordinadora de Futbolito Bimbo en Chiapas, reconoció el talento, el corazón y el entusiasmo de las niñas. “Es una gran alegría porque por primera ocasión vemos que en la rama femenil el nivel ha crecido tanto, y lo más importante, que Chiapas ocupa un cuarto lugar nacional y el sureste está haciendo historia”, afirmó.

Asimismo, celebró el esfuerzo de las familias que acompañaron al equipo durante la competencia. “No éramos muchos, pero gritaban como si fuera un batallón que se vino de Chiapas”, celebró.

Al finalizar su participación, jugadoras y entrenadores de la primaria Camilo Pintado Rincón recibieron sus diplomas y posaron para la fotografía del recuerdo junto a los organizadores del torneo.