Camilo Pintado Rincón avanza al nacional

La escuela primaria Primaria Camilo Pintado Rincón escribió una página memorable en el año de su centenario al proclamarse campeona de la final del Futbolito Bimbo 61 Aniversario correspondiente a la Región 6, celebrada el fin de semana en Cuernavaca, Morelos.

Con este resultado, el conjunto chiapaneco obtuvo su boleto a la eliminatoria nacional, que se disputará del 25 al 29 de mayo en Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde competirán los ocho mejores equipos del país en busca del campeonato.

La coordinadora estatal de Futbolito Bimbo en Chiapas, Erika López Guzmán, informó que la delegación viajó acompañada por Elizabeth Meza Sánchez, coordinadora de la zona Costa, para representar al estado en la Ciudad de la Eterna Primavera.

Dominio chiapaneco

La cancha 2 del complejo deportivo Total 7 fue escenario de la destacada actuación de las 12 jugadoras chiapanecas, quienes iniciaron su participación con una contundente victoria de 5-1 sobre la escuela José María Morelos y Pavón, de Guerrero.

Posteriormente, las representantes de Tuxtla Gutiérrez mostraron nuevamente su poder ofensivo al imponerse por marcador de 8-1 ante el Colegio Emilio Freixas, anfitrión del estado de Morelos. El pase a la etapa nacional quedó sellado en un intenso tercer encuentro, frente al Colegio Vista Hermosa de la Ciudad de México, que concluyó con triunfo para Chiapas por 3 goles a 2.

La eliminatoria se desarrollará en las instalaciones del Hotel Rancho San Diego, mientras que la gran final nacional está programada para el sábado 30 de mayo en el Domo de la Kings League, ubicado en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México.

C. E. Krause concluyó participación

En la rama varonil, el representante chiapaneco, el Centro Educativo Krause, finalizó en el tercer lugar regional luego de caer por 2-3 ante José María Morelos y Pavón, vencer por 3-2 al Colegio Morelos y cerrar con derrota de 2-3 frente al Colegio Vista Hermosa.

El equipo del Centro Educativo Krause estuvo integrado por Santiago López Durante, Aldo Rafael Urbina Meléndez, Cristopher Córdova Megchun, William Tadeo Gómez Vázquez, Iker Oswaldo Hernández Santiago, Iker Ismael López Romero, Axel Eduardo Martínez Vázquez, Ángel Isaac Mendoza Pratz, Gilberto Rojas Peña, José Ramiro Sánchez Juárez. Como entrenador fungió José Ángel Mendoza Solís y como auxiliar técnico, Alberto Vázquez Ortiz.