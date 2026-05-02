Caridad Ramos brilla con bronce en Panamericano

El Campeonato Panamericano Cadete y Junior 2026, celebrado en Guayaquil, Ecuador, reunió a los mejores talentos del Judo continental en un escenario de alta exigencia y en este importante evento. Chiapas volvió a figurar con actuaciones sobresalientes, siendo la gran protagonista Caridad del Carmen Ramos García.

La atleta confirmó su calidad sobre el tatami al conquistar la presea de bronce en el sector cadete, dentro de la división de más de 70 kilogramos, protagonizando intensos combates y logrando un triunfo clave ante la canadiense Olivia Wisniowski, resultado que la impulsó a la ronda de medallas. Con determinación, técnica y temple, Caridad aseguró su lugar en el podio, consolidándose como una de las mejores exponentes de su categoría en México y una figura en ascenso a nivel continental.

Originaria de Tonalá, Ramos García continúa demostrando por qué es considerada una de las grandes promesas del Judo nacional, respaldada por el trabajo de su entrenador Osmani López Samada, cuya labor ha sido fundamental en su desarrollo deportivo.

Suma experiencia y proyección

Por su parte, María Fernanda Cruz Bolón tuvo una participación destacada en la categoría junior (-63 kg), en la que finalizó en la séptima posición.

La atleta chiapaneca, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2025, continúa sumando experiencia internacional y ya enfoca sus esfuerzos en su próximo objetivo: buscar su quinta medalla de oro consecutiva en la Olimpiada Nacional.