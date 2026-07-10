Carlos Rincón Castillo se corona campeón estatal

Carlos Rincón Castillo escribió su nombre entre los mejores exponentes de la Charrería chiapaneca al proclamarse monarca de la modalidad de Charro Completo dentro del Congreso y Campeonato Estatal Charro Chiapas 2026, certamen dedicado a José María López Rivera y celebrado en el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital.

La competencia reunió a tres de los mejores exponentes del estado: Rigoberto Trujillo Torres, de Ocosingo; Ulbester Farrera Méndez, de Villaflores, y Carlos Rincón Castillo, originario de Ocozocoautla y representante de Murillo Ranch.

La definición llegó en manganas, en las que Rincón Castillo mostró toda su calidad al concretar cuatro ejecuciones, dos a pie y dos a caballo; esta última, considerada su especialidad. Esa actuación fue determinante para alcanzar una cosecha de 173 puntos, suficientes para quedarse con el campeonato estatal.

Apertura

El monarca abrió su participación con una cala de caballo de 29 unidades. Aunque no logró sumar en los piales, respondió con 34 en las colas. Sin fortuna en el jineteo de toro, recuperó terreno con una brillante actuación en las manganas y cerró su faena con 15 puntos en el paso de la muerte, asegurando así el primer lugar.

El subcampeonato fue para Ulbester Farrera Méndez, quien acumuló 142 unidades gracias a una cala de 34 puntos; un pial de 14; 32 en colas; diez en el jineteo de toro; una mangana a pie y otra a caballo, cerrando con un paso de la muerte de 15 unidades.

Por su parte, Rigoberto Trujillo Torres concluyó en la tercera posición con 84 puntos. Su actuación incluyó una cala de 33; 26 en colas, una mangana a pie y participación en el resto de las suertes, aunque no consiguió sumar en el paso de la muerte.

Además de la intensa competencia deportiva, la jornada estuvo marcada por visita oficial del presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, acompañado por integrantes del Consejo Directivo Nacional, entre ellos el vicepresidente Efraín Ramírez, el secretario Rafael Mansur y el secretario de Tesorería y Finanzas Gerónimo Color.

Durante e protocolo también estuvieron el presidente de la Unión Estatal de Asociaciones de Charros de Chiapas, Carlos de Jesús Bermúdez Albores; Carlos Pastrana de Alba; José Luis Soto de la Torre y la delegada estatal de Escaramuzas, Fabiola Culebro.

Barajas del Toro destacó que la presencia constante de la Federación en Chiapas fortalece el crecimiento de la Charrería y refrendó el compromiso de continuar impulsando el desarrollo del deporte nacional en la entidad.

Como parte de su agenda, el dirigente sostuvo una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en la que dialogaron sobre la posibilidad de que Chiapas sea sede del Campeonato Nacional Infantil, Juvenil y de Escaramuzas 2027, proyecto que fortalecería el posicionamiento del estado dentro del calendario nacional.

Premiación

La jornada concluyó con la ceremonia de premiación, en la que Rancho El Refugio AFA fue reconocido como campeón estatal por equipos, Charra Tuchtlán recibió el título en escaramuzas y Carlos Rincón Castillo levantó el trofeo que lo acredita como el mejor Charro Completo de Chiapas en la temporada 2026.