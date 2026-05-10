Cayuco FC no tuvo piedad contra Juventus

De la mano de un inspirado Víctor Álvarez, Cayuco FC aplastó 9 goles a 3 a Juventus FC, en el encuentro estelar de la fecha 10 del Torneo Héroes Bonampak, efectuado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Álvarez confirmó su gran momento en el campeonato capitalino al anotar siete goles para liderar el triunfo de su equipo, en tanto que Jesús Guillén hizo los otros dos tantos; del lado de la “Juve”, Argen Mijangos marcó un doblete, mientras que Julio Gómez hizo el otro tanto.

Otros resultados

Aston Villa fue otro de los clubes con sólida actuación, al golear 6-3 al Santa Cruz, con sendos dobletes de Alex Molina y Brayan Hernández, mientras que Sergio Caballero y Alex Robles completaron la cuenta; por su rival, Daniel Méndez hizo dos tantos y el otro fue de Eduardo Fuentes.

Jaguares FC también sacó la garra en esta jornada para derrotar por 4-0 a su similar de Cafecito con Leche, con dobletes de Javier Barrientos y Diego Espinosa.

Real Brasil también tuvo una actuación contundente al golear 4-1 al Ambulancias Colibrí FC, encuentro en el que Cristian Hernández anotó dos tantos, mientras que Alex González y Marcos Torres completaron la cuenta; el gol de la honra de las aves de la salud lo anotó Luis Abarca.

En el duelo más cerrado y espectacular, Deportivo Enbe sucumbió por 3 goles a 4 ante el AC Milán. Del lado ganador anotaron Emerson Saldaña (2), Andrés Hernández y Cristian Gutiérrez, mientras que por el equipo perdedor descontaron José Mancilla, Alberto Vera y Cristian Gamboa.

No vieron acción

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque que encabeza Carlos Castillo Ramírez, informó que en esta décima jornada dos encuentros se resolvieron por la vía administrativa, siendo victorias por default (3-0) para Ice Cars FC y Santos FC, dado que sus rivales, La Bandita y Deportivo Azteca, no se presentaron en tiempo y forma a sus respectivos compromisos.

Asimismo, correspondió descanso a las escuadras de Águilas FC, Mamitas Chiapas, Peña FC y Alcohólicos, que volverán a la competencia para la fecha 11.