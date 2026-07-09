Cazadores, monarca de Liga Julián Grajales

Después de cuatro meses de intensa actividad futbolística, la escuadra de Cazadores se coronó campeón de la Liga Municipal Julián Grajales de Chiapa de Corzo, luego de superar a Espartanos Junior en la gran final de la categoría libre, disputada el pasado domingo.

El encuentro definió al nuevo monarca de un certamen que reunió a 10 equipos y cerca de 250 jugadores provenientes de las comunidades y colonias de Nicolás Bravo, Tejar, Allende, Cabeza de Agua y Julián Grajales, consolidándose como una de las competencias con mayor participación en la región.

Tras el silbatazo final, Cazadores celebró la obtención del campeonato, mientras que Espartanos Junior se quedó con el subcampeonato después de una destacada campaña. El tercer lugar fue para el representativo de San Antonio y la cuarta posición correspondió al Deportivo Tejar.

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes diversas autoridades. En representación de la directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) asistió el delegado deportivo de la zona Centro, Raymundo Lara Lara. También participó David García Ramírez, primer regidor de Chiapa de Corzo, en representación del presidente municipal, Límbano Domínguez Román, así como Luis Absalón Rodas López, director del Deporte Municipal.

Además de reconocer a los equipos más destacados, se entregó el galardón al campeón goleador del torneo, distinción que obtuvo Cristofer Pérez, delantero de Espartanos Junior, gracias a su destacada cuota ofensiva a lo largo de la temporada.

Con la premiación concluyó oficialmente una edición más de la Liga Julián Grajales, certamen que reafirmó su importancia como un espacio para impulsar la convivencia, la competencia deportiva y el desarrollo del Futbol amateur en el municipio de Chiapa de Corzo.