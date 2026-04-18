Celebran campeonato regional Copa Bachajón

El municipio de Chilón se alista para vivir un sábado lleno de poder, simetría y desarrollo muscular con el Campeonato Regional de Fisicoconstructivismo Copa Bachajón 2026. En su primera edición, el evento reunirá a los mejores atletas de la región, quienes demostrarán su preparación física, su constancia y su talento sobre el escenario instalado en el Centro Bachajón.

Este encuentro deportivo es impulsado por el H. Ayuntamiento de Chilón, en coordinación con el MD Gym y la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, con el objetivo de fortalecer la cultura física en la región y motivar a las nuevas generaciones a adoptar estilos de vida saludables.

De acuerdo con la convocatoria se contemplan las categorías de Principiantes, Novatos, Avanzados, Men Fitness y Femenil Libre. Las inscripciones podrán hacerse en la sede del evento, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

Se espera la participación de los gimnasios regionales, específicamente de las localidades de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Bachajón. El campeonato ofrecerá atractivas premiaciones que incluyen trofeos, medallas y estímulos económicos, reconociendo el esfuerzo de quienes han dedicado tiempo y disciplina a su preparación.

Para más informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 9842021005.