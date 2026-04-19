Celebran con cuadrangular infantil

En un ambiente festivo y lleno de entusiasmo, se llevó a cabo la inauguración del Torneo de San Marcos, un cuadrangular de Beisbol infantil que reunió a jóvenes talentos en el campo de pelota de Caña Hueca, en el marco de la fiesta patronal que da identidad a esta celebración.

El certamen contó con la participación de dos equipos que presentaron doble plantel en distintas categorías, permitiendo así generar mayor actividad y oportunidades de juego para los pequeños peloteros. Las escuadras protagonistas fueron Cachorros de la Línea de Arriaga y Apaches Jr. de Tuxtla Gutiérrez, quienes dieron muestra de su preparación y entusiasmo desde el arranque de la jornada.

Novenas

Cada conjunto alineó a sus novenas con jugadores que, pese a su corta edad, evidenciaron fundamentos sólidos y un notable gusto por el “rey de los deportes”. La modalidad de cuadrangular permitió observar diferentes estilos de juego, así como el desarrollo técnico que han adquirido en sus respectivos procesos formativos.

La ceremonia inaugural se desarrolló en medio de un ambiente familiar, con la presencia de representantes del deporte municipal y de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, quienes atestiguaron el inicio de este certamen que busca fomentar la práctica del Beisbol desde edades tempranas.

El evento destacó por su objetivo principal: impulsar el desarrollo del Beisbol infantil en la capital y sus alrededores. Padres de familia, entrenadores y organizadores coincidieron en la importancia de generar más espacios de competencia para que los niños continúen creciendo en este deporte.

El torneo también sirvió como un punto de encuentro para fortalecer la convivencia entre equipos y promover valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en conjunto, aspectos fundamentales en la formación integral de los jugadores.

Planes

Como parte de la proyección de este tipo de eventos, se contempla la posibilidad de conformar próximamente una liga infantil, la cual permitiría ofrecer un calendario más constante para los pequeños peloteros interesados en desarrollarse en el Beisbol.

De esta manera, el Torneo de San Marcos no solo se convirtió en un atractivo dentro de la fiesta patronal, sino también en una plataforma que busca sembrar las bases para el crecimiento de este deporte.