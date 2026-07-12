Celebran electrizante jornada 17

Con valiosos puntos en disputa este domingo se llevará a cabo la Fecha 17 del Torneo Héroes Bonampak, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Las acciones arrancan a las 8 de la mañana con el choque entre Ambulancias Colibrí FC y AC Milán, clubes en situaciones contrastantes, pues mientas los primeros están fuera de zona de Liguilla, los “italianos” están firmes para la “fiesta grande”, en la séptima posición del escalafón.

Para las 9:00 horas, Águilas FC —tercero de la tabla con 38 puntos— buscará mantener su paso ascendente a costa del “sotanero” Real Unión y, al terminar, el superlíder, Ice Cars FC, buscará estirar su ventaja de 44 puntos ante el peligroso Aston Villa, que marcha en quinto lugar con 34 unidades.

Resto de la jornada

A las 11 de la mañana se presenta otro duelo de contrastes entre el sublíder, Cayuco FC, que cuenta con 40 unidades en su poder, y el cuadro de Jaguares, que con 12 puntos intentará dar la sorpresa y abandonar las últimas posiciones.

Al mediodía, Deportivo Enbe (6º) se medirá con La Bandita FC (11º), en otro encuentro que luce disparejo en el papel. Para la 1 de la tarde, Santa Cruz (9º) enfrentará a Cafecito con Leche (13º).

Doble partido santista

Al cierre de la sesión, a partir de las 2 de la tarde, la directiva del popular campeonato capitalino que preside Carlos Castillo Ramírez programó doble compromiso para el Santos FC, club que buscará sacar máximo provecho a la opción de sumar hasta seis unidades en la misma sesión.

Los santistas aparecen en el cuarto lugar de la tabla general con 36 unidades y su primer rival parece accesible en el papel, ya que Mamitas Chiapas figura como el 14º del escalafón. Las acciones cierran con un juego pendiente, en el que Rayados Diarios FC (8º con 21 puntos) enfrentará al conjunto de Santos FC en un duelo que luce más parejo.