Celebran exitoso cuadrangular Cuarto Poder

En un ambiente de fiesta y con la efervescencia mundialista reflejada en el deseo de hacer rodar el balón, este sábado se celebró con gran éxito el torneo cuadrangular Cuarto Poder Medio Siglo, en el campo de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Este certamen, promovido de manera conjunta por “Cuarto Poder” y la Liga Guerrero Zoque, contó con la participación especial de los combinados Diario Ultimátum, Canal 10 Chiapas, Prensa Deportiva y el representativo de “Cuarto Poder”.

Patada inaugural

Antes del arranque de las acciones se llevó a cabo un protocolo encabezado por la licenciada Ana María de la Cruz Morales, directora de Comercialización e Información de “Cuarto Poder”, en compañía de Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga Guerrero Zoque, así como del licenciado Ameth Samayoa Arce, director general del Diario Ultimátum.

Además de brindar un cálido mensaje de bienvenida a los jugadores, la directora agradeció su disposición para participar en este torneo y convivencia. Para cerrar el acto, fue la encargada de la patada inaugural, para dar paso a los partidos de semifinales.

Primera semifinal

La diosa Fortuna deparó que como primer compromiso se diera el enfrentamiento entre el cuadro de Cuarto Poder y Diario Ultimátum, que fue considerado como una final adelantada ante el alto nivel de ambas plantillas.

Entre porras, aplausos y música desde las tribunas, donde el torneo se vivió intensamente, se dio el silbatazo inicial y Cuarto Poder fue el equipo que tuvo la primera gran ocasión de anotar, gracias a una acción de fantasía en la que Carlos Ibarra ejecutó un “sombrerito” ante su marcador y tocó por arriba del achique del portero, pero apareció un hombre del rival para salvar sobre la línea lo que pudo ser un gol de antología.

En respuesta, Ultimátum fue al ataque y anotó el primero mediante un disparo de Ernesto Coutiño que pegó en el frontis, y atento estuvo Máximo Velázquez para empujar el rebote y poner el 1-0. El delantero-centro de Ultimátum aprovechó el momento anímico para intentar una acción individual por el costado derecho, eludiendo la marca de un zaguero y marcando con potente disparo el sorpresivo 2-0.

Sin embargo, vino la bravía e inmediata reacción del combinado del Cuarto Poder a través de Diego Cárdenas, para poner los cartones 2 goles a 1 y motivar a los suyos. En la jugada siguiente llegó el del empate, nuevamente de los pies de Cárdenas, que vio adelantado al portero y tocó por arriba para marcar el vistoso 2-2 que hacía soñar con la remontada.

Poco después se concretó la electrizante voltereta guiada por Cárdenas, quien aprovechó un titubeo defensivo para puntear la pelota por abajo de la salida del arquero y conseguir el 3-2. Antes de irse al descanso del medio tiempo, Alan Córdoba estuvo cerca de igualar los cartones con un tiro franco por abajo, pero el portero Ciro Castillo ejecutó una gran atajada para mantener la ventaja.

Para el segundo episodio, Cuarto Poder hizo varios cambios para dar rotación a su extenso plantel y tardó en asentarse nuevamente en el terreno de juego, mientras que Ultimátum salió con todo y generó una acción en el área contraria, donde el portero no logró controlar el rebote y Ernesto Coutiño pudo marcar el tanto del empate 3-3.

El equipo aprovechó su momento anímico y Alan Córdoba se fue al frente para culminar la jugada con remate raso cruzado que terminó en el fondo del arco defendido por Castillo, para darle la vuelta al marcador con el 4-3.

Cuarto Poder intentó responder con una contra a toda velocidad de Ibarra que culminó con un peligroso disparo de Christian Montesinos que pegó en el frontis. De inmediato, Córdoba volvió a mostrar su calidad con un tiro que larga distancia que superó la estirada del portero para el 5-3.

Diario Ultimátum aprovechó el momento anímico para anotar el 6-3 gracias a un disparo que fue a dar al frontis, y ahí estuvo Maximiliano Román para mandar el rebote al fondo. Córdoba confirmó su gran momento en el partido para marcar el 7-3 con un tiro por abajo que se coló al fondo de la portería.

En los instantes finales, Cuarto Poder reaccionó con un disparo de Cárdenas que sorprendió al portero para el 7-4 definitivo.

Semifinal número 2

En el segundo juego de la jornada se enfrentaron los representantes de Canal 10 Chiapas y Prensa Deportiva, en un choque que arrancó con gran intensidad en la disputa del balón, con ambos cuadros intentando imponer condiciones.

El equipo de la Prensa Deportiva comenzó a inclinar la balanza a su favor bajo la guía de Erik Estrada, quien resolvió con habilidad dos ocasiones de peligro para rápidamente establecer una ventaja de 2-0.

Hasta el arranque del segundo tiempo, Canal 10 estuvo cerca de marcar el gol del descuento radiante un remate franco de Freddy Velázquez que pasó apenas arriba de la portería. La respuesta de Prensa fue inmediata con un remate de Alan Pola que terminó en el fondo del arco para el 3-0.

Los comunicadores del área deportiva estuvieron cerca de sentenciar el duelo con una nueva acción de peligro del mismo jugador, pero en esta ocasión el guardameta atrapó la esférica. No obstante, el 4-0 llegó luego de una asistencia de Mauricio Hernández para Pola, quien sin arquero de por medio mandó la pelota a guardar para prácticamente liquidar el encuentro.

Canal 10 consiguió el gol del descuento hasta los instantes finales, a través de una acción accidentada en la que, tras una serie de rebotes, el portero terminó por empujar el balón al fondo de su propio arco.

La final

El duelo definitivo del cuadrangular Cuarto Poder Medio Siglo arrancó con el cuadro de Ultimátum sitiando a su rival y abriendo el marcador con disparo de media distancia de Alan Córdoba para poner el 1-0. Poco después cayó el 2-0, en una acción en la que Córdoba asistió a Ernesto Coutiño, que mandó la pelota al fondo con remate potente.

La respuesta del equipo de Prensa Deportiva vino en una jugada de paredes en la que Cristian Gómez sirvió a Ángel Licona para descontar con el 1-2. Contra todos los pronósticos vino el empate 2-2 por un disparo raso y bien colocado de Erik André Estrada que superó la estirada del portero.

Prensa tuvo incluso la ocasión de irse al frente gracias a un balón largo que la defensa y el portero no atinaron a despejar, quedando la pelota servida para Licona, cuyo remate pegó en el frontis. Para el arranque del segundo tiempo, la escuadra consolidó su mejor momento con una maniobra en la que Cristian Gómez asistió para el tanto de Estrada, para darle la vuelta al marcador con el 3-2.

Sin embargo, el combinado de los comunicadores deportivos se complicó el panorama con la expulsión de Jesús Gómez al ver su segunda tarjeta amarilla del encuentro, lo que de inmediato capitalizó Ultimátum con anotación de Alan Córdoba para el 3-3.

En la acción siguiente, Córdoba llegó al área y, luego de atraer la marca de dos defensas, asistió a Máximo Velázquez para anotar el 4-3. Córdoba se mantuvo en plan grande para decretar el 5-3 con un espectacular disparo cruzado de larga distancia que dejó al portero sin oportunidad de reacción.

Ultimátum no dejó respirar a su rival y a través de una triangulación entre Coutiño, Cabrera y Córdoba, este último marcó el 6-3 que ya consolidaba la goleada. Instantes después, Coutiño aprovechó una asistencia para empujar la pelota al fondo y aumentar la diferencia a un 7-3 inapelable.

La fiesta de goles terminó con una jugada por izquierda que concluyó Édgar Moreno con remate franco para el 8-3 definitivo.

Premiación final

Para dar por finalizado el festejo deportivo se llevó a cabo la premiación, encabezada por Ana María de la Cruz Morales, quien felicitó a los participantes, para luego hacer entrega de los trofeos correspondientes: a nombre del equipo Ultimátum recibió el de campeón Antonio Morales, junto a Ameth Samayoa, mientras que Jesús Gómez fue el encargado de aceptar el de subcampeones para el cuadro de Prensa Deportiva.

Ameno convivio

Además de las acciones en el terreno de juego, los participantes tuvieron la ocasión de disfrutar un ameno convivio, acompañado de música y una degustación de antojitos que añadieron un sabor especial a este festejo deportivo en el que imperó la camaradería entre colegas de profesión, sin distinción de colores, simplemente unidos por el Futbol y el deseo de acompañar a “Cuarto Poder” en el festejo con motivo de su 50º aniversario.