Celebran “La que te enseñó a correr”

Las calles de Tuxtla Gutiérrez se llenaron de color rosa, sonrisas y mensajes de amor durante la realización de la carrera con causa “La que te enseñó a correr”, evento atlético celebrado este sábado 9 de mayo en el marco del Día de las Madres y que logró reunir a un total de 390 corredores, en una mañana cargada de emociones.

Desde muy temprano, decenas de familias comenzaron a llegar al Parque de la Juventud para tomar parte de una competencia distinta, donde más allá de los cronómetros y los lugares en el podio, el verdadero objetivo fue apoyar una noble causa y reconocer el esfuerzo de las madres chiapanecas.

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La salida se dio en punto de las 7:00 horas, teniendo como meta la Calzada de las Personas Ilustres, en un recorrido donde participaron atletas de diferentes categorías y edades, generando un ambiente completamente familiar.

El evento fue organizado como una carrera benéfica a favor del Albergue La Esperanza y Ángeles Pro Cáncer de Seno A.C., instituciones que trabajan apoyando a personas que enfrentan situaciones complicadas relacionadas con la salud y el bienestar social.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la gran respuesta de la comunidad atlética, ya que corredores experimentados, deportistas recreativos y familias completas se unieron para correr por una misma causa, demostrando que el deporte también puede convertirse en una herramienta de solidaridad.

Ganadores

En la categoría Libre Varonil, Javier Alonso se quedó con el primer lugar, seguido de Pedro Martín y Luis Ruiz, quienes completaron el podio después de un intenso recorrido.

Dentro de la rama femenil Libre, Denisse Lamí obtuvo la primera posición, Claudia Moreno terminó en el segundo puesto, mientras que Luisa García ocupó el tercer lugar.

La categoría Máster Varonil también ofreció un cierre emocionante. Luis Alberto conquistó el sitio de honor, seguido de Robisel López y Ranulfo Álvarez.

Por su parte, en la división Máster Femenil, Bertha Pérez logró quedarse con la victoria. Nadia Molina concluyó en la segunda posición y Teresa López cerró el podio.

En Veteranos Varonil, Pepe Álvarez se proclamó ganador. Manuel Rodriguez finalizó en el segundo lugar, mientras que Armando Vázquez terminó tercero.

Finalmente, dentro de Veteranas Femenil, Maribel Cisneros conquistó el primer lugar. Lilia Morales obtuvo la segunda posición e Irma Felipe finalizó tercera después de completar el recorrido en una de las categorías más ovacionadas por el público.

Además de la competencia, la convivencia familiar fue protagonista durante toda la mañana. Los participantes recibieron medallas, hidratación y artículos conmemorativos del evento, en una experiencia donde el deporte sirvió como vínculo para promover valores de empatía y unión social.