Celebran vibrante Fase Estatal en Tuxtla

La fase estatal de Futbolito Bimbo se vivió este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, donde niñas y niños de 4° y 5° de primaria compitieron en la última eliminatoria del torneo antes de pasar al Regional que se realizará el próximo 16 de mayo en Cuernavaca, Morelos.

Las canchas de JV School y Ultra Sport fueron sede de los emocionantes encuentros que reunieron a equipos provenientes de diferentes municipios.

Por la capital chiapaneca destacó la participación de instituciones como el Colegio Pablo Guardado Chávez y Colegio Krause por la rama varonil, así como el Coventry School Diego Rivera y el Instituto Irlanda, por la femenil.

Gran fiesta deportiva

Erika López Guzmán, coordinadora estatal del torneo escolar, destacó que Futbolito Bimbo fomenta valores, disciplina y sana convivencia entre las y los participantes.

“Hoy una gran fiesta deportiva donde están los equipos de Tzimol, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Comalapa, Ocosingo, Reforma, Tuxtla Gutiérrez, Copainlá y ahora sí que estamos tratando de disfrutar y que salga el mejor representativo”, destacó la organizadora, al tiempo que agradeció el apoyo de Protección Civil Municipal, Clínica Mabel y Universidad Thompson, que brindaron el acompañamiento a los niños durante una jornada marcada nuevamente por las intensas temperaturas en la capital chiapaneca.

Sorpresas en primeraronda

En la rama femenil, Belisario Domínguez vino de Ocosingo para golear 6-1 al Instituto Irlanda (Tuxtla) y obtener su pase a la siguiente ronda.

Por su parte, las primarias de Tapachula se despidieron pronto del certamen al caer eliminadas en la primera ronda: Joaquín Miguel Gutiérrez sucumbió por 0-2 ante Agustín de Iturbide, del municipio de Mapastepec en la rama femenil, mientras que en la varonil quedó fuera el Instituto Cumbres, tras perder por la mínima diferencia frente a Niños Héroes (Escuintla).

En uno de los partidos más emocionantes, Justo Sierra Méndez (Suchiate) avanzó en penales por la rama varonil, tras empatar 3-3 en tiempo regular ante la Fray Matías de Córdova (Tonalá), en tanto que el Colegio Pablo Guardado Chávez (Tuxtla Gutiérrez) superó 5-2 a la primaria Flavio Antonio Paniagua (San Cristóbal), en otro partido electrizante de los niños.

Finalmente, es oportuno recordar que los equipos campeones de la Fase Estatal avanzarán la próxima semana a la Fase Regional que se disputará en Cuernavaca, Morelos.