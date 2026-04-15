Celebran XV Estatal de Tiro Deportivo

En un ambiente de orden, disciplina y profundo sentido de pertenencia, la Subzona San Cristóbal de Las Casas del Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario fue sede de la ceremonia de honores que dio inicio a la XV Competencia Estatal de Tiro Deportivo, evento que reunió a elementos de distintas subzonas de Chiapas.

La jornada comenzó con la tradicional ceremonia dominical, en la que las y los pentatletas reafirmaron valores fundamentales como el amor a la patria, el honor y la lealtad, pilares que distinguen a esta institución formativa. También destacaron logros recientes de la subzona anfitriona, entre estos la obtención del Premio Municipal de la Juventud, así como su participación en el Campeonato de Natación de Primavera.

Asimismo, celebraron el esfuerzo de los instructores que asistieron al Curso Nacional en la Ciudad de México, resaltando la presencia de la sargento primera de Infantería Diana Guadalupe Villafuerte Espinoza, quien concluyó satisfactoriamente el quinto nivel de formación.

En el marco inaugural, el dirigente de la VIII Zona Chiapas, primer comandante de Infantería Elver Dagoberto Monterrosa Ramos, dio la bienvenida oficial a las y los competidores, para posteriormente dar el disparo que marcó el arranque de las actividades deportivas.

Las y los participantes pusieron a prueba su preparación, su precisión y su concentración en la disciplina de Tiro Deportivo, considerada una de las bases en la formación integral dentro del Pentathlón. Cada intervención reflejó el nivel de compromiso y entrenamiento de los elementos, quienes compitieron en distintas categorías.

La organización del evento corrió a cargo de la Subzona San Cristóbal de Las Casas, bajo la coordinación del segundo comandante de Infantería Mario Martín Villafuerte Cancino, contando además con el respaldo de diversas subzonas que contribuyeron al desarrollo ordenado de la competencia. De igual forma, se destacó la presencia del equipo de sanidad de la Subzona Tapachula, cuyo personal permaneció atento para brindar atención oportuna durante toda la jornada.

Reconocimientos

En la etapa final se llevaron a cabo las premiaciones en las categorías infantil, juvenil, mayor y libre, en la modalidad de rifle de aire, así como en tiro con pistola en categoría libre. Las y los tres primeros lugares de cada división recibieron medallas, mientras que los mejores desempeños fueron distinguidos con trofeos.

Este importante evento se desarrolló en el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz, fortaleciendo el espíritu deportivo, la sana competencia y la hermandad que caracteriza al Pentathlón en Chiapas.