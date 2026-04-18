Chamacos DV, en la cima del Torneo Supremo

Aunque no tuvo acción en la reciente jornada de partidos pendientes disputada en el parque del Oriente, el conjunto de Chamacos DV FC se mantiene como sólido líder del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque.

Cuentan con marca perfecta de 9 victorias, que se traduce en 27 puntos, cuatro por encima del segundo lugar de la tabla, Cuervos FC, que sí tuvo acción, superando por goleada de 13-3 a Reyes FC, con destacadas actuaciones de Erick Mota, Daniel Meza y Andy Gómez, quienes se conjuntaron para marcar diez goles en dicho encuentro, con 4, 3 y 3 respectivamente.

Otros resultados

En más acciones de la jornada de partidos aplazados, Hull City despachó por 3-1 al Rayo Vallecano, con doblete de Brandon Barrios y una diana de Ronaldo Salazar. El gol de la honra de su rival lo hizo Alex Ríos.

Sin embargo, Porto FC logró su cuarta conquista a costa del mismo cuadro de Hull City, que en su segundo duelo pendiente cayó por 4-2. Del lado vencedor anotaron Omar González (2), Alex Espinosa y Alex Pérez. Del lado contrario los dos tantos fueron de Cristian Estrada.

Deportivo Rayo sucumbió frente a Leyendas CA por 5-3. Por los vencedores, Leonardo Hernández hizo cuatro dianas y Jorge Aguilar completó la cuenta. Por los eléctricos acertaron Jesús Juárez (2) y Marcos Santiago.

Por su parte, Galácticos FC dio la sorpresa al conseguir su primer triunfo de la campaña a costa de XNX Hamsters, por goleada de 9-3. Cristian Hernández se despachó con la cuchara grande al marcar cinco dianas, Enrique Hernández puso un doblete, y con un tanto cada uno figuraron Ismael Hernández y Ernesto Gómez. Por los roedores descontaron Emiliano Vázquez (2) y José Macías.

Acción sabatina

Para este sábado se jugarán seis encuentros, correspondientes a la fecha 10, desde las 4 de la tarde: Sporting FC-XNX Hamsters, Chamacos DV FC-Porto FC, Reyes FC-Deportivo Rayo, Cuervos FC-Rayo Vallecano, Galácticos FC-Leones Negros y Cinepolocos-Leyendas CA.