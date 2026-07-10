Chase 2026 entra en su fase decisiva

Luego de las primeras seis fechas del calendario, Nascar México Series se aproxima a uno de los momentos más importantes del año, con la definición del campeón de la temporada regular y de los pilotos que avanzarán a la ronda final por el título.

La octava carrera, programada para el 23 de agosto en Puebla, será determinante para conocer al ganador de la etapa regular y a los diez competidores mejor colocados de cada categoría que obtendrán su lugar en el Chase.

La clasificación se establecerá de acuerdo con los puntos acumulados en el campeonato de pilotos. En caso de existir igualdad, el primer criterio de desempate será el número de victorias conseguidas durante la temporada regular. Si el empate continúa, se tomarán en cuenta los segundos lugares obtenidos y posteriormente las demás posiciones hasta definir el orden.

Sistema de competencia

Una vez conocidos los diez clasificados de Nascar México y Challenge, la lucha por el campeonato comenzará formalmente en la fecha nueve, que se correrá el 5 de septiembre en Monterrey. Para esa competencia, los participantes recibirán una nueva puntuación de acuerdo con el sitio en el que hayan conseguido su boleto.

En Nascar México, el líder iniciará esta fase con 2,015 unidades, mientras que el segundo lugar tendrá 2,012 y el tercero arrancará con 2,009. A partir de ahí, la diferencia será menor entre cada posición hasta llegar al décimo clasificado, quien comenzará con 2,000.

Para la categoría Challenge se aplicará un sistema similar. El primer lugar arrancará con 1,015, seguido por 1,012 para el segundo y 1,009 para el tercero. El décimo competidor iniciará la etapa por el título con mil unidades.

Todos los pilotos continuarán acumulando puntos de acuerdo con la posición obtenida al final de cada carrera, además de las unidades extras contempladas por el reglamento. Si por una causa de fuerza mayor se hace un cambio de piloto después de recibir la bandera verde, únicamente se otorgarán los puntos correspondientes al lugar conseguido y no habrá unidades adicionales, incluso en caso de victoria.

La definición del campeonato llegará al término de la fecha 12. El piloto clasificado al Chase que acumule la mayor cantidad de puntos será proclamado campeón de la temporada, por lo que cada resultado será determinante durante la recta final.