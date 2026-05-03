Chevron Racing y Dueñas quieren revancha

La pista se vuelve a llenar de adrenalina y el equipo Chevron Racing tiene un nuevo compromiso junto a su piloto Enrique “Harry” Dueñas, queriendo tener su revancha en la cuarta fecha de los Tractocamiones, este domingo 3 de mayo en la visita de la Súper Copa al Autódromo de León.

El inicio de temporada no ha sido el esperado para el Chevron Racing y el jalisciense Enrique “Harry” Dueñas, teniendo la misión de recuperar el terreno perdido pues al momento marcha en el lugar 7 con 140 puntos a su favor y el deseo de mostrar su mejor rostro.

“Hemos estado trabajando en el tracto durante este tiempo. Son detalles los que nos han quitado la oportunidad de tener buenos resultados, realmente sabemos lo que tenemos y somos capaces de levantarnos de este mal momento para estar nuevamente al frente”, expresó Enrique Dueñas.

“León es una pista corta en donde la calificación se vuelve muy importante, así que vamos a tratar de aprovechar todas las prácticas para encontrar ese ritmo que nos permita arrancar adelante y buscar ese podio desde el arranque”, agregó el piloto de Chevron.

Será este domingo en punto de las 14:45 de la tarde cuando se efectúe el cuarto reto de un calendario 2026 que comienza a llegar a su parte media, sin dejar un gran margen de error para poder volver a la pelea por escalar posiciones.