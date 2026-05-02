Chiapaneca destaca en la NCAA

La tenista chiapaneca Camila Maldonado Gutiérrez vive un momento sobresaliente en el circuito universitario de Estados Unidos, luego de firmar una destacada campaña en la División I de la NCAA, donde fue pieza clave para que la Universidad del Estado de Sacramento conquistara el campeonato de la Conferencia Big Sky.

Con apenas 18 años y originaria de Tuxtla Gutiérrez, la joven deportista se ha consolidado rápidamente en el exigente nivel colegial desde su llegada en agosto pasado, combinando su preparación académica en la carrera de Negocios Internacionales con el alto rendimiento dentro de la cancha.

Su impacto no pasó desapercibido al ser reconocida como Freshman of the Year, galardón que distingue a la mejor jugadora de primer año dentro de la Conferencia Big Sky. A este logro se suma su inclusión en el All Singles Second Team, además de una mención honorífica en la modalidad de dobles, reflejando su versatilidad y consistencia a lo largo de la temporada.

Equipo

Como parte del equipo de Sacramento State, Maldonado Gutiérrez contribuyó para asegurar el liderato en la fase regular, lo que posteriormente se tradujo en la obtención del título en el Campeonato de Conferencia, celebrado del 22 al 24 de abril. Gracias a este resultado, el conjunto obtuvo su pase al nacional de la NCAA, que inicia este 1 de mayo en Los Ángeles.

El camino de la raqueta chiapaneca comenzó desde temprana edad al iniciarse en el Tenis a los seis años en el Club Gamboa, bajo la guía del entrenador Miguel Jiménez. Posteriormente, continuó su formación en el Club Deportivo Tuxtla con Alfredo Penagos, así como en el Club Campestre Tuxtla, y en San Cristóbal de Las Casas con Alejandro Hidalgo.

Su proceso deportivo también la llevó a entrenar en Puerto Escondido, Oaxaca, antes de integrarse al Club Britania en Veracruz con el “coach” Ricardo Fonte, etapa en la que consiguió sus mejores resultados a nivel competitivo.

Juvenil

A lo largo de su trayectoria juvenil, participó en torneos estatales, regionales, nacionales e internacionales del circuito ITF, además de representar a Chiapas en los Juegos Nacionales Conade. Entre sus logros destacan el haber sido número uno en la categoría A femenil, posicionarse en el lugar 13 de la Federación Mexicana de Tenis y alcanzar el sitio 541 en el ranking ITF Junior.

Durante el ciclo 2025-2026, la tenista disputó encuentros invitacionales entre agosto y diciembre, para posteriormente encarar la temporada regular de enero a abril, cerrando con broche de oro en el torneo de conferencia. Ahora se prepara para afrontar el mayor reto de su naciente carrera universitaria en el campeonato nacional.