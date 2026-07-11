Chiapaneca Joselyn Solís al Cruz Azul

La futbolista chiapaneca Joselyn Solís Díaz dará un nuevo paso en su carrera al convertirse en refuerzo de Cruz Azul Femenil para el Apertura 2026.

La jugadora originaria de Arriaga dejó al Puebla mediante una transferencia definitiva y se convirtió en la primera futbolista formada en sus fuerzas básicas en salir en calidad de venta.

Carrera ascendente

Solís llegó a La Franja a los 14 años y avanzó desde las categorías juveniles hasta el primer equipo. En la sub-19 destacó con 11 goles y recibió sus primeras convocatorias al plantel mayor durante el Apertura 2024. Su debut profesional se produjo el 7 de septiembre de ese año ante Toluca y después consiguió su primera anotación en el máximo circuito frente a Juárez.

Su crecimiento también alcanzó la escena internacional, pues con la selección mexicana sub-17 conquistó la medalla de bronce en el Mundial de Marruecos 2025, siendo titular en seis de los siete partidos disputados por el Tricolor. Además, fue convocada a la selección de estrellas de la Liga MX Femenil que enfrentó al Barcelona.

Ahora, Joselyn inicia una nueva etapa con la Máquina, donde buscará consolidarse en el máximo circuito y mantener el ascenso de su carrera.