Chiapanecos impulsan al Cruz Azul Lagunas

Cruz Azul Lagunas garantizó su ascenso a la Liga Premier FMF tras empatar 0-0 como visitante ante Águilas Uagro, resultado que selló el marcador global de 2-0 en la semifinal de vuelta de la Zona A de la Liga TDP, disputada en el estadio de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo.

El conjunto dirigido por Alex López Aragón avanzó a la final de la Zona A, en la que buscará el título de campeón ante Delfines de Coatzacoalcos. En caso de ganar, tendrá el ascenso a la Serie A de la Liga Premier (la de mayor rango); de lo contrario, contrario subiría a la Serie B.

Sólido aporte chiapaneco

Cruz Azul Lagunas ha tomado gran impulso en la fase final de la Temporada 2025-2026, con siete victorias y apenas un empate, registrando hasta el momento 22 goles y la portería en cero, para colocarse en una gran posición para afrontar la ida este miércoles en en Lagunas, Oaxaca.

Los cementeros cuentan con una importante base de futbolistas chiapanecos, destacando como titulares el guardameta Ubelmar Luna, además de César Rojas, Carlos Ramos y Erick Chantiri.

Luna, quien apenas el semestre pasado debutó con Pijijiapan FC, fue reclutado por el Cruz Azul Lagunas para la segunda vuelta del torneo. Hasta ahora ha tenido ocho encuentros como titular en Liguilla, convirtiéndose en una de las revelaciones del Futbol chiapaneco.

Por su parte, Carlos Ramos cuenta con un amplio recorrido en la división y su experiencia se ha hecho notar, jugando todos los minutos la fase final, mientras que en el ataque se ha hecho notar Luis Antonio Cruz Moreno con cinco goles.

Otros elementos del estado que han figurado en el equipo son Carlos Aquiles Moreno, Tadeo Mundo, Diego Santos y, durante la temporada regular, Jonathan Michel Vázquez Tapia, quien marcó 16 tanto en la etapa regular, por lo que fue promovido a la categoría sub-21 del club y ya no participa con el cuadro de la Liga TDP.