Chiapas alista su Campeonato Estatal Charro

Todo está listo para la celebración del LXI Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026, máxima justa de la Charrería en Chiapas, que se desarrollará del 12 al 17 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, teniendo como sede el lienzo de la Unión de Asociaciones de Charros de la Capital, ubicado a un costado de las instalaciones de la Feria y Foro Chiapas.

Homenaje

En esta ocasión el certamen estará dedicado a la memoria de José María López Rivera, figura emblemática de este deporte por su labor en la promoción de la disciplina en distintos municipios del estado y otras regiones del país, dejando un legado importante para la comunidad charra.

La organización corre a cargo de la Unión Estatal Chiapaneca de Charros, A. C., encabezada por Carlos de Jesús Bermúdez Albores, en coordinación con la Asociación de Charros de Tuxtla, A. C., y la Asociación de Rancho El Fénix, A. C., que trabajarán de la mano con el equipo Rancho El Laurel, actual monarca estatal.

De manera paralela se llevará a cabo el XXXII Campeonato Estatal de Escaramuzas 2026, lo que fortalecerá el programa competitivo y convertirá el evento en una auténtica fiesta del deporte nacional por excelencia, reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Chiapas por el Congreso del Estado.

Durante seis días de actividad, participarán 36 equipos varoniles y 11 femeniles, quienes buscarán posicionarse en la primera fase del certamen. Las charreadas se desarrollarán en tres horarios: 12:00, 16:00 y 20:00 horas, con etapa clasificatoria de martes a viernes.

Categorías

Para esta edición regresa el formato de semifinales, en el que las nueve mejores puntuaciones avanzarán a la siguiente ronda, distribuidas en tres competencias. De ahí surgirán los finalistas que disputarán el título de campeón de campeones en las categorías AA y AAA el domingo 17 de mayo.

El comité organizador informó que trabajan en todos los aspectos logísticos para garantizar un evento de calidad, contemplando ganado, jueces, calígrafos, corraleteros, locutores y condiciones óptimas en las instalaciones. Asimismo, se contará con servicios médicos y paramédicos tanto para participantes como para el público.

Cabe destacar que la entrada será completamente gratuita, por lo que se espera una importante respuesta de la afición, que podrá disfrutar un ambiente familiar, en busca preservar y promover las tradiciones de la Charrería en Chiapas.