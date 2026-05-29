Chiapas arranca con fuerza en la ON 2026

La delegación chiapaneca de Luchas Asociadas tuvo un positivo inicio en la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar dos medallas de plata y una de bronce en la modalidad greco varonil, durante la primera jornada de actividades celebrada en el Velódromo de Puebla.

Los gladiadores chiapanecos demostraron gran nivel competitivo frente a representantes de distintos estados del país, colocando nuevamente a Chiapas entre las entidades protagonistas de esta disciplina dentro de la máxima justa deportiva juvenil de México.

José Luis Pérez Sánchez fue uno de los atletas más destacados de la jornada al conquistar la plata en la categoría sub-20 de los 63 kilogramos. El chiapaneco inició su camino venciendo al competidor de Veracruz por superioridad técnica, mostrando dominio absoluto sobre el colchón. Posteriormente derrotó al de Nayarit para asegurar su presencia en las rondas decisivas.

En su tercer combate cayó ante Jalisco, aunque logró recuperarse en semifinales contra el anfitrión, Puebla, asegurando así su lugar en la gran final. En la disputa por el oro volvió a enfrentar al representante jalisciense, para quedarse finalmente con la medalla de plata tras un intenso combate.

Otra sobresaliente actuación fue la de Julio Esthefano Juárez Mancilla, quien obtuvo la plata en la categoría sub-17 de los 65 kilogramos. El luchador chiapaneco avanzó con autoridad luego de vencer a Baja California; posteriormente superó a Jalisco y más tarde, a Chihuahua, consolidando una brillante participación. En semifinales logró imponerse ante el atleta de Querétaro para instalarse en la final, donde cayó ante Sonora, con lo que se adjudicó la presea plateada.

La medalla de bronce fue conseguida por Jehovany Guzmán Cueto en la categoría sub-17 de los 55 kilogramos. El chiapaneco comenzó derrotando a Jalisco y más tarde dejó fuera al representante de la Ciudad de México. Aunque posteriormente perdió contra Baja California, pudo recuperarse en cuartos de final al ganar frente a Guanajuato. Ya en semifinales, fue superado por Sonora, resultado que le permitió subir al podio nacional con la presea de bronce.