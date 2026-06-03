Chiapas cierra con ocho medallas en Patinaje

La selección chiapaneca de Patines sobre Ruedas concluyó su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con una cosecha final de ocho medallas (dos oros, cuatro platas y dos bronces), luego de sumar dos preseas en la última jornada celebrada en Apizaco, Tlaxcala.

El cierre para Chiapas llegó en la prueba de Ruta Vuelta al Circuito, dentro de la categoría junior femenil, en la que la representación estatal hizo el 2-3 gracias a las actuaciones de Jimena Ekaterina Ramos García y María Fernanda Zebadúa Gómez, quienes subieron al podio para poner nuevamente en alto el nombre del estado.

La medalla de plata fue para Jimena Ekaterina Ramos García, que completó la prueba con un tiempo de 36.934 segundos, resultado que le permitió colocarse como una de las mejores de la jornada. Apenas unas milésimas detrás, María Fernanda Zebadúa Gómez se quedó con el bronce al registrar 36.956 segundos, en una competencia cerrada que reflejó el nivel de las patinadoras chiapanecas.

Las acciones se desarrollaron en el bulevar 16 de Septiembre de Apizaco, sede de las pruebas de ruta. Antes de estas dos últimas preseas, la delegación también había logrado una plata por conducto de Abril Mandujano Velázquez, quien destacó en los 5 kilómetros por puntos, también en la categoría junior femenil.

Balance final

Con la suma obtenida este año, el equipo chiapaneco cerró su actuación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 con un registro de dos oros, cuatro platas y dos bronces.

Aunque la cosecha de este año quedó por debajo de lo conseguido en la Olimpiada Nacional 2025, la delegación chiapaneca logró mantenerse entre las protagonistas de la especialidad al finalizar en el 11° lugar de más medallas por estado.

Jalisco fue el equipo con mejor rendimiento al acumular un total de 39 (18 oros, 11 platas y 10 bronces), en tanto que Quintana Roo ocupó el segundo lugar del medallero con 36 preseas, 16 de las cuales fueron doradas, 8 de plata y 12 de bronce. Completando el Top 3 de Patines sobre Ruedas figuró el Estado de México con 29 (10 oros, 11 platas, 8 bronces).