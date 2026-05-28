Chiapas cierra con tres medallas en la ON 2026

La selección chiapaneca de Atletismo concluyó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 con una cosecha de una medalla de plata y dos de bronce, obtenidas en las pruebas de campo celebradas en el Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

Los representantes del estado volvieron a demostrar su nivel competitivo en las especialidades de Salto con Garrocha y Lanzamiento de Disco, disciplinas que en los últimos años han sido de las principales fuentes de medallas para Chiapas dentro del certamen nacional.

La actuación más destacada fue la de Eduardo Alonso Cameras Díaz, quien logró quedarse con la presea de plata en Salto con Garrocha de la categoría sub-23, luego de registrar una marca de 3.80 metros, suficiente para subir al segundo lugar del podio nacional.

Por su parte, Julio David Tovilla Estrada aportó una medalla de bronce en la categoría sub-16 de la misma especialidad, tras superar su marca personal con un salto de 3.55 metros, resultado que le permitió colocarse entre los mejores exponentes juveniles del país.

El tercer metal para la entidad fue obra de José Manuel Serrano Alfaro, quien tuvo una sólida participación en Lanzamiento de Disco dentro de la categoría 16-17 años. El chiapaneco registró una distancia de 46.56 metros para asegurar el tercer lugar nacional y sumar otro bronce para la delegación estatal.

Con estas actuaciones, el Atletismo chiapaneco se mantiene vigente en el medallero nacional gracias al trabajo hecho en las pruebas de campo, modalidad que en recientes ediciones ha aportado resultados sobresalientes para el estado.

De acuerdo con los registros, en los últimos 12 años el Atletismo chiapaneco únicamente ha conseguido tres medallas de oro dentro de la Olimpiada Nacional, por lo que las preseas obtenidas en Guadalajara representan un impulso importante para las nuevas generaciones de atletas.