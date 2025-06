Chiapas cierra participación en Olimpiada

La selección Chiapas de Tiro con Arco concluyó su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2025 con una destacada actuación en Apizaco, Tlaxcala. Durante el cierre de actividades, la delegación estatal sumó una medalla más (a las cuatro ya obtenidas), reafirmando el nivel competitivo de sus arqueros.

Desde el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad Deportiva, la arquera Naomi Lilian Aguilar Cerecedo volvió a subirse al podio tras conquistar la medalla de bronce en la Ronda Olímpica Individual dentro de la categoría sub 21 femenil, utilizando arco recurvo. Con este resultado, cerró su participación con una plata en equipo mixto y dos preseas de bronce, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del equipo chiapaneco.

El resto del contingente también tuvo actuaciones relevantes en sus respectivas categorías. Sofía Aquino Castellanos, en la categoría sub 24, se ubicó en la quinta posición de la modalidad Recurvo Olímpico, mientras que Jonathan Agustín Hernández Hernández finalizó en el décimo sitio de la sub 21 varonil en la misma prueba.

Por su parte, Humberto Farid Castañeda Gómez rozó el podio al quedarse en la cuarta posición en la sub 16 varonil. En esa misma categoría, Sara García Edison logró meterse al top ten con un décimo lugar general.

Otros resultados destacados fueron los de Karime Montoya Alfaro, quien terminó cuarta en la sub 18 femenil, y Jessica Ximena Juárez de Jesús, quien se posicionó en el lugar 24 en la sub 16 femenil.

En la categoría sub 14 femenil, Ángela Juliana Morgan Méndez concluyó en el puesto 15; mientras que en la modalidad Compuesto, Emiliano Molina Solís (sub 21) y Matteo Pulido Montoya (sub 18) ocuparon los lugares 26 y 24 respectivamente.

Con este cierre, Chiapas reafirma su presencia en la Olimpiada Nacional Conade, proyectando a sus talentos rumbo a nuevos compromisos en el calendario deportivo del país.