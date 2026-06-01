Chiapas con pentacampeón en Luchas Asociadas

La disciplina de Luchas Asociadas del estado de Chiapas marcó un hito en la historia de las Olimpiadas Nacionales, al encumbrar al gladiador Ricardo Alejandro Peña Valencia como pentacampeón nacional.

En el resultado más sobresaliente dentro de las competencias del fin de semana, en las instalaciones del “Velódromo” de Puebla, el luchador chiapaneco dominó la categoría sub-20 de los 57 kilos y se alzó con la medalla de oro —y el título de campeón nacional— tras derrotar a los representantes de los estados de Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco en sus primeros combates, mientras que en la semifinal se impuso a Tamaulipas y en la final doblegó a Nuevo León.

Bronce para Liam

Por su parte, Liam Yafeth Molina Robledo, dentro de la categoría sub-13 varonil de los 38 kilogramos, se agenció una valiosa medalla de bronce.

En su camino a obtener la presea, primero derrotó al seleccionado de Oaxaca, mientras que en la segunda contienda cayó en una cerrada participación ante el atleta del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la semifinal se impuso a Querétaro, para así llevarse el tercer lugar.