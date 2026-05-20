Chiapas conquista doble corona nacional

El Basquetbol chiapaneco volvió a demostrar que atraviesa por uno de sus mejores momentos, luego de conquistar un histórico doble campeonato en la final nacional del FIBA Open 3 x 3 México 2026, certamen en el que las categorías U14 y U10 femenil lograron subir a lo más alto del podio para colocar el nombre del estado entre los mejores del país.

La actuación de las representantes chiapanecas estuvo llena de entrega y espíritu competitivo, factores que terminaron marcando diferencia en un certamen en el que participaron equipos de distintos estados de la República Mexicana.

Ganadoras

En la categoría U14 femenil, el conjunto chiapaneco mostró madurez, carácter y gran entendimiento en la cancha para quedarse con el campeonato nacional. Hanna Cerecedo, Luciana Munguía, Zury Flores y Sofía Castillo fueron las encargadas de defender los colores de Chiapas, protagonizando destacadas actuaciones durante todo el torneo y respondiendo en los momentos de mayor presión.

Cada partido fue una muestra del crecimiento que tiene el Basquetbol femenil en la entidad, ya que las jugadoras combinaron velocidad, buena rotación de balón y efectividad ofensiva para abrirse paso rumbo al título.

Por su parte, la categoría U10 femenil también robó reflectores gracias a su energía y su determinación. Ester Camacho, Yotzmith Lázaro, Ivanna Burgos y Brisa Vaquerizo dejaron en claro que el futuro del “deporte ráfaga” en Chiapas luce prometedor, luego de conquistar el campeonato nacional con actuaciones llenas de entusiasmo y valentía.

Detrás de estos resultados también aparece el trabajo hecho por el “coach” Mauricio Cerecedo y la Academia Gigantes, proyecto que continúa formando talento chiapaneco y fortaleciendo las bases del Basquetbol estatal.

Con esta histórica participación, Chiapas celebra un logro que refleja el crecimiento deportivo de sus nuevas generaciones y confirma que el estado continúa produciendo atletas capaces de competir y triunfar en escenarios nacionales.