Chiapas conquista el VI Nacional FMWKF

La delegación de Chiapas firmó una actuación histórica al proclamarse campeona absoluta del VI Nacional FMWKF Chiapas de Artes Marciales Chinas, evento que se llevó a cabo del el fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, reuniendo a más de mil atletas provenientes de 22 estados de la República Mexicana.

Durante tres intensas jornadas de competencia, exponentes de diferentes entidades participaron en las modalidades de Sanda, Tai Chi, Wushu contemporáneo y Kung Fu tradicional, ofreciendo exhibiciones de gran nivel técnico y físico en cada una de las áreas de combate y formas.

El representativo chiapaneco logró imponerse en el medallero general gracias a una sobresaliente participación colectiva, consolidándose como el mejor equipo del campeonato y reafirmando el crecimiento que han tenido las Artes Marciales Chinas en el estado durante los últimos años.

De acuerdo con los informes emitidos por el presidente de la Federación Mexicana de Wushu Kung Fu (FMWKF), Abraham Hernández García, Chiapas consiguió el primer lugar general en todas las modalidades convocadas, superando a potencias nacionales que también arribaron con nutridas delegaciones y atletas de experiencia internacional.

Posiciones

El tablero final de posiciones quedó encabezado por Chiapas en el primer sitio, seguido por Chihuahua en segundo y el Estado de México en el tercer puesto. Oaxaca terminó en la cuarta posición y Tamaulipas cerró el Top 5 de esta importante justa nacional.

Las competencias se desarrollaron en un ambiente de gran entusiasmo, con combates de alto impacto en Sanda y rutinas llenas de precisión y coordinación en las pruebas de Tai Chi y Wushu. Asimismo, el Kung Fu tradicional volvió a captar la atención del público gracias a la espectacularidad de sus ejecuciones y la variedad de estilos presentados.

Abraham Hernández García destacó que esta sexta edición superó las expectativas tanto en número de participantes como en calidad, señalando que el campeonato logró posicionarse como uno de los eventos más importantes de las Artes Marciales Chinas en México.

El dirigente reconoció el respaldo brindado por el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, así como el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte), que trabajaron de manera coordinada con la FMWKF para garantizar el éxito de la competencia.

Otro de los aspectos relevantes del certamen fue que fungió como selectivo rumbo al próximo Campeonato Abierto en Hong Kong, China, donde varios atletas mexicanos representarán al país en escenarios internacionales.