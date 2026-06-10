Chiapas domina el Torneo Charro AFA 2026

La delegación chiapaneca tuvo una actuación sobresaliente en el Torneo Charro AFA 2026, celebrado del 5 al 7 de junio en las instalaciones del Rancho Santa Fernanda de Villahermosa, Tabasco, donde logró quedarse con los máximos honores en las categorías AAA y AA, confirmando el gran momento que vive la Charrería del estado.

El certamen reunió a destacados equipos de Tabasco, Yucatán y Chiapas, ofreciendo tres días de intensa actividad deportiva y una gran respuesta del público. Además de las competencias, los asistentes disfrutaron diversas actividades recreativas y presentaciones musicales que complementaron la fiesta charra.

El formato de competencia fue de eliminación directa, con enfrentamientos mano a mano en ambas categorías. Asimismo, un grupo de 27 coleadores disputó la fase clasificatoria para definir a los cinco finalistas del Coleadero VIP.

A pesar de las complicaciones provocadas por una intensa lluvia registrada la madrugada del sábado, el comité organizador hizo trabajos extraordinarios para acondicionar el ruedo y garantizar el desarrollo seguro de las acciones.

Resultados

En la categoría AAA, el equipo anfitrión, Rancho El Refugio AFA, se proclamó campeón con una destacada cosecha de 303 puntos. Sin embargo, la presencia chiapaneca también fue determinante en este sector gracias a la participación de Hacienda Santa Teresa de Comitán, que finalizó en el cuarto lugar con 259 unidades, peleando hasta las últimas suertes por un puesto en el podio.

Rancho El Refugio AFA construyó su victoria con un sólido desempeño en manganas, piales y terna, mientras que Rancho Don Walter terminó segundo con 284 puntos y Charros de Teapa ocupó la tercera posición con 280.

La gran celebración para Chiapas llegó en la categoría AA, en la que Charros de Tecpatán demostró su calidad y su experiencia, para coronarse con una impresionante marca de 309 unidades. El conjunto de la familia Guzmán Arvizu superó a los representativos tabasqueños gracias a una actuación prácticamente perfecta.

Detrás de los campeones finalizaron Charros de Puerto de Frontera con 224 puntos y Charros de Edén con 166, en una competencia que mantuvo el suspenso hasta las últimas acciones.