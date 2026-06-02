Chiapas hace historia como tercero nacional

La delegación chiapaneca de Tenis de Mesa escribió una de las páginas más importantes en la historia de este deporte al finalizar en el tercer lugar del medallero de la Olimpiada Nacional 2026, celebrada en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla. Con una cosecha de tres oros, cuatro de plata y cinco de bronce, el representativo estatal alcanzó el mejor resultado de los últimos 20 años de participación en esta competencia.

El cierre de actividades en la modalidad de “singles” permitió a Chiapas consolidar su histórica actuación. En la última jornada, los atletas sumaron dos preseas doradas, una de plata y una de bronce, que fueron determinantes para asegurar la tercera posición nacional, únicamente por detrás de las potencias de Jalisco y Veracruz.

Uno de los momentos más destacados fue la actuación de Gabriel Alejandro Utrilla Rimalova, quien se proclamó campeón nacional en la categoría “singles” varonil sub-11, aportando una de las tres medallas de oro obtenidas por la entidad.

A su vez, la división “singles” femenil sub-15 estuvo dominada por las representantes chiapanecas, quienes lograron ocupar los tres lugares del podio. Aitana Zoe Guillén Moreno conquistó el oro, mientras que Vanessa Lisseth Montes Ayvar obtuvo la plata y Abril Ximena Guillén Moreno se quedó con el bronce, concretando un histórico 1-2-3 para el estado.

Gracias a estos resultados, el Tenis de Mesa se convirtió en la segunda disciplina que más preseas aportó a Chiapas en la Olimpiada Nacional 2026, demostrando el crecimiento sostenido que ha tenido esta especialidad en los últimos años y consolidándose como una de las más competitivas del deporte estatal.

El esfuerzo de los atletas estuvo respaldado por el trabajo hecho por los entrenadores Francisco Omán Abarca López, Leonel Alejandro Hernández López y Denisse Crystel López Mendoza, quienes recibieron el reconocimiento correspondiente al tercer puesto nacional obtenido por la delegación.

La actuación registrada en Puebla representa un hecho sin precedentes para el Tenis de Mesa chiapaneco, que continúa fortaleciendo su presencia en el panorama nacional y proyectando a nuevas generaciones de deportistas capaces de competir al más alto nivel.