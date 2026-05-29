Chiapas inicia a toda velocidad en Apizaco

La selección chiapaneca de Patines sobre Ruedas comenzó con fuerza su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 al conquistar una medalla de oro y una de plata en la primera jornada de actividades en Apizaco, Tlaxcala.

El primer metal dorado para la delegación fue obra de Luis Ulises Castillejos Antonio, quien se impuso en la prueba de 100 metros carriles dentro de la categoría junior varonil.

Por su parte, Danna Gabriela Mendoza Rodríguez subió al podio con plata en los 100 metros carriles de la categoría juvenil menor femenil.

Otros resultados

Además de las preseas, Chiapas figuró en distintas pruebas con resultados destacados: María Fernanda Zebadúa Gómez finalizó en el cuarto lugar y Sofía Alejandra Saldaña Estrada en el quinto de los 100 metros carriles, categoría junior femenil.

En juvenil mayor varonil, Dylan Santiago Hernández Pérez se ubicó en la séptima posición de los 100 metros carriles. En ruta, Sabina Morales Núñez terminó en el puesto 13 de los 80 metros ruta infantil femenil, mientras que Fátima Ivanna Rojas Mendoza ocupó el noveno sitio en los 10 kilómetros ruta juvenil mayor femenil.

Julián Isaías Gómez Vidal concluyó en el lugar 13 de los 80 metros carril ruta infantil varonil, y Mariam Torrijos Pascacio fue séptimo en los 10 kilómetros ruta junior femenil.

La jornada también tuvo participación chiapaneca en salida masiva ruta infantil femenil, en la cual Sabina Morales Núñez fue decimosegunda y Frida Sofía Domínguez Ybarra concluyó como decimotercera.

Las competencias efectuadas en el bulevar 16 de Septiembre de Apizaco fueron suspendidas posteriormente, debido a la intensa lluvia y la caída de granizo.