Chiapas inicia con doble bronce en ON

La delegación chiapaneca tuvo un arranque positivo en la disciplina de Tiro con Arco, en la Olimpiada Nacional Conade 2026, al conseguir dos medallas de bronce gracias a la destacada actuación de Humberto Farit Castañeda Gómez, quien compite en la categoría sub-16 varonil, modalidad de arco recurvo.

Desde la primera jornada, el joven arquero mostró solidez y precisión en cada disparo, logrando un acumulado de 322 puntos que lo colocó en el cuarto lugar general, quedando muy cerca de la zona de medallas en una prueba que presentó un alto nivel competitivo, con atletas bien posicionados, de diferentes estados del país.

Para el segundo día de actividades, Farit Castañeda elevó su rendimiento y afinó su puntería, alcanzando una marca de 329 unidades, resultado que le permitió ubicarse en el tercer puesto de la clasificación, asegurando así su primera presea de bronce frente a representantes de entidades como Quintana Roo y Nuevo León, quienes exigieron al máximo en cada ronda.

Otra medalla

El segundo metal de bronce llegó gracias a la sumatoria total de ambas jornadas, en la que el chiapaneco acumuló 646 puntos en la apertura olímpica, consolidando su lugar entre los mejores exponentes juveniles del país en esta disciplina.

Las competencias se desarrollan en la pista de Atletismo de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, escenario que reúne a los talentos más destacados de México, bajo la coordinación de World Archery México, en un entorno que exige precisión, concentración y fortaleza mental en cada ejecución.

Con este resultado, Chiapas suma sus primeras preseas en el arranque del Tiro con Arco, marcando un inicio alentador en la máxima justa deportiva juvenil del país, en la cual la delegación busca seguir acumulando logros en las próximas jornadas.