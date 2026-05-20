Chiapas llega a 20 preseas en el medallero

Poco a poco, la representación chiapaneca en la Olimpiada Nacional 2026 va escalando posiciones en el medallero nacional, contando hasta el momento con 5 oros, 6 platas y 9 bronces, que la sitúan en el puesto número 28 de 35 entidades participantes.

De acuerdo con el más reciente balance (al cierre de esta edición) presentado por Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Chiapas se coloca por delante de Campeche, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Durango, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Colima, Guerrero y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La delegación estatal no está lejos de escalar más posiciones, toda vez que está igualado en oros con Nayarit; la diferencia para ubicarse un lugar abajo está en las preseas de plata (12 contra 6), mientras que entidades como Morelos, Tabasco y Michoacán también lo superan por apenas un oro de. Es oportuno recordar que la justa nacional continuará hasta el 4 de junio.

Jalisco sigue arrasando

Por su parte Jalisco se mantiene, como cada año, al frente de la clasificación, con un total de 642 medallas, 267 de las cuales son de oro, 196 de plata y 179 de bronce. En la segunda posición figura Nuevo León con 445 preseas (149 de oro, 141 de plata y 155 de bronce), en tanto que Baja California es tercero con 296 (107 oros, 93 platas y 96 bronces).

El estado del sureste mejor ubicado es Yucatán, con 117 medallas obtenidas hasta el momento, 37 de las cuales son de oro, 40 de plata y 40 de bronce.