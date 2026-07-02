Chiapas muestra su poder en Nacional XPC

La selección chiapaneca de Powerlifting tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Nacional XPC Clasificatorio al Arnold Sports Festival, celebrado el fin de semana en el CODE Paradero de Guadalajara, Jalisco, donde atletas de distintas entidades buscaron su pase a competencias de talla internacional.

La convocatoria promovida por la Asociación de Powerlifting del Estado de Jalisco, A. C., y el CODE Jalisco tuvo como gran atractivo el ser selectivo para el citado evento internacional, una de las plataformas más importantes para los deportes de fuerza en los Estados Unidos y el mundo.

Gran participación

Como se esperaba, el certamen en tierras tapatías reunió a representantes de todo el país en una tarima de alto nivel competitivo, con pruebas de fuerza máxima en las modalidades propias del Powerlifting, en ejercicios de sentadilla, “press” de banca y peso muerto.

Además de otorgar clasificación al Arnold Sports Festival, el evento también tuvo relación con el circuito panamericano WPPL, cuyo calendario oficial contempla México. En ese marco los atletas chiapanecos, liderados por Iris Herrera, respondieron colocando a varios exponentes en los primeros lugares de sus categorías.

Entre los resultados más sobresalientes para Chiapas figura Luisa del Porte, quien compitió en la categoría subjunior hasta 14 años y se ubicó el primer puesto, confirmando el crecimiento de nuevas generaciones en esta disciplina.

Por su parte, Alejandro David Escobar también subió al podio al conseguir el segundo sitio en la división subjunior 24, hasta 82.5 kilogramos, resultado que le permitió mantenerse entre los mejores de su categoría y asegurar el pase internacional.

Mónica Flores tuvo una actuación de doble mérito al conquistar la primera posición en la categoría subjunior 24, hasta 67.5 kilogramos, además de obtener el segundo lugar absoluta “classic”.

Otra de las figuras destacadas fue Leonora Núñez, quien se quedó con el primer puesto en la categoría sub-24, hasta 52 kilogramos, y además se colocó en primero de absoluta “classic”.

Además, Iris Herrera completó la cosecha femenil con el primer lugar en la categoría submaster, hasta 60 kilogramos, logrando calificar para el Arnold 2027 para representar a Chiapas y a México.

De acuerdo con la información proporcionada por la líder del equipo, todos los competidores mencionados consiguieron su clasificación al mencionado certamen, lo que representa un paso importante para el desarrollo del Powerlifting estatal y una oportunidad para proyectarse en una vitrina internacional.

El Arnold Sports Festival es reconocido como un evento de gran convocatoria en Columbus, Ohio.

Dos campeonatos más

Para redondear la participación del contingente se sumó Marvin Guzmán, quien compitió en la división -75 kilogramos SBJ sub-18 y obtuvo el primer lugar nacional XPC, además del primer lugar panamericano WPPL.

Con este doble resultado, el chiapaneco se posicionó como uno de los nombres más importantes de la delegación al dominar su categoría en el selectivo nacional y también en el panamericano.