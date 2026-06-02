Chiapas suma oro y bronce en Apizaco

La selección chiapaneca de Patines sobre Ruedas continúa con una sobresaliente participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026, luego de sumar una medalla de oro y una de bronce en las pruebas efectuadas en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, Tlaxcala.

Con disciplina, velocidad y determinación sobre la pista, las representantes de Chiapas volvieron a colocar a la entidad en el pódium, confirmando el buen momento que vive esta delegación de la especialidad.

La presea dorada fue para Abril Allanairy Mandujano Velázquez, quien tuvo una brillante actuación en los 10 kilómetros eliminación, dentro de la categoría junior femenil. La chiapaneca registró un tiempo de 20:37.195, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar.

Por su parte, María Fernanda Zebadúa Gómez conquistó la medalla de bronce en la prueba de 200 metros meta contra meta, también en la división junior femenil, al detener el cronómetro en 21.282 segundos, en una competencia de gran exigencia y velocidad.

Con estos resultados la delegación chiapaneca confirmó la calidad competitiva que ha mantenido desde hace años y sigue con paso firme en la justa para ayudar a la entidad a repuntar posiciones en el medallero.