Chiapas suma oro y bronce en el Judo

La delegación chiapaneca de Judo tuvo una destacada participación en la segunda jornada de la Olimpiada Nacional Conade 2026, celebrada en el complejo deportivo “Kukulcán” de Mérida, Yucatán, al conquistar una medalla de oro y una de bronce en la categoría Sub-18.

Caridad lo hizo de nuevo

La gran figura de la jornada fue la atleta Caridad del Carmen Ramos García, quien se proclamó campeona nacional en la división femenil de más de 70 kilogramos.

La judoca chiapaneca mostró dominio absoluto desde la fase eliminatoria, donde derrotó a representantes de Veracruz, Coahuila, Sinaloa y Oaxaca, para posteriormente imponerse en la final a la competidora de Nuevo León y quedarse con la presea dorada.

Con este resultado, Ramos García consiguió además el tricampeonato nacional, luego de haber obtenido también la medalla de oro en la edición 2025 celebrada en Tlaxcala, consolidándose como una de las máximas exponentes del Judo juvenil en el país.

Eliot irrumpe con bronce

Por su parte, Eliot Axel Pérez García aportó la medalla de bronce en la categoría Sub-18 de los 66 kilogramos.

Durante su participación venció a los representantes de Campeche y Chihuahua en las rondas clasificatorias; sin embargo, en semifinales cayó ante el judoca de Tamaulipas, quedándose con el tercer lugar nacional.

En otros resultados, Luis Ángel García Moreno, en la categoría Sub-18 de más de 80 kilogramos, mostró entrega y determinación sobre el tatami, aunque no logró avanzar tras vencer al representante de Hidalgo y caer ante competidores de Tamaulipas y San Luis Potosí.