Chiapas tiene selección rumbo al Mr. México

El 27º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness “Mr. Chiapas Juvenil y Veteranos 2026” no solo coronó a los mejores exponentes en el estado, sino que también definió a los atletas que representarán a la entidad en el 47.º Campeonato Nacional Mr. México Juvenil y Veteranos 2026.

El certamen nacional se celebrará del 15 al 17 de mayo en el Centro Expositor de Puebla, donde los chiapanecos buscarán destacar tras su sobresaliente desempeño en el Teatro Universitario de la Uniach.

Selección estatal

La selección chiapaneca quedó conformada por Noelia Yazmín Álvarez Hidalgo del gimnasio Búfalos de Huixtla, Silvia Marlene Santiago Ayar del gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez, Fernanda Monserrat Gómez Martínez del gimnasio Zona Fit de San Cristóbal de Las Casas y Carolina Gómez Mendoza del gimnasio Alegría de Tuxtla Gutiérrez en la rama femenil.

En la varonil avanzaron Saúl Ernesto Morales Navarro y Diego Esteban Pérez Montes de Oca del gimnasio Gravity Fit de San Cristóbal de Las Casas, Héctor Antonio Hernández Morales del gimnasio Coliseo de San Cristóbal de las Casas y Luis Alfonso Courtois Santiago del gimnasio Zona Fit de San Cristóbal de Las Casas, quienes integran la delegación estatal rumbo a la máxima competencia del Fisicoconstructivismo nacional.

Estos atletas serán apoyados por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas a fin de que logren su mejor desempeño en el escenario nacional.